CHP’den ‘ulusal afet stratejisi’ toplantısı: Bilimin gösterdiği yolda ilerliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘ulusal afet stratejisi’ toplantısında, bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Fotoğraf: CHP

Bugün düzenlenen toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de katıldı. Toplantının ardından yayınlanan açıklamada şunlar dendi:

* Depremin tahribatını bu derece büyüten temel neden ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkımdır.

* Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur. Öte yandan afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamamış olması son derece düşündürücüdür. Yaşanan yıkım ulusal düzeyde, ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır.

* Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan tüm bu olumsuzlukları dikkate alarak, bir ‘Ulusal Afet Stratejisi’ oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı almıştır. Ulusal Afet Stratejisi’nin hazırlanmasının başlangıç adımı olarak afet odaklı çalışan farklı mühendislik dalları, şehircilik/mimari, sosyoloji, sağlık, yönetim ve lojistik alanlarından bilim insanlarını davet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bilim insanlarının katkılarının yanı başta meslek örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, saha deneyimi olan uzmanlar ve gönüllülerin de katkısıyla politika çerçevesi ve uygulama planları yapılandırılacaktır. Milletvekillerimizin TBMM çalışmaları ile de eşgüdüm sağlanacaktır. Çalışmalar CHP Genel Sekreterliği tarafından koordine edilmektedir.

‘Ülkemizin bir daha böylesi acılar yaşamaması için‘

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan toplantıya dair görseller paylaşarak şunları yazdı: “Bugün çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yapan bilim insanlarının katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Ülkemizin bir daha böylesi acılar yaşamaması için bilimin gösterdiği yolda, ilgili tüm paydaşları dahil ederek kararlılıkla ilerliyoruz.”