Erdoğan’ın deprem bilim kurulunda sürpriz isimler olacakmış

Seçimleri erteleme fikrinden vazgeçen AKP’nin depremle ilgili oluşturacağı bilim kurulunda ‘sürpriz’ isimler de yer alacak.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından başlayan seçimlerin ertelenmesi tartışmaları, yerini seçim sürecinin nasıl inşa edileceğine bıraktı. Seçimlerin ertelenmesi fikrinden vazgeçildiğini bildiren Reuters, AKP’nin yeni sloganının da ‘Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz’ olacağını aktarmıştı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, iktidarın seçimle ilgili her kademede toplantılar yaptığını belirterek depremle ilgili pandemidekine benzer bir bilim kurulu oluşturulacağını yazdı.

Fırat, bu kurulda ‘sürpriz’ isimlerin yer alacağını belirtirken, AKP’li üst düzey isimlerin “Erdoğan radikal adımlar atacak, bunların hepsinde de bilim ve teknoloji ne diyorsa o ön planda olacak” dediğini aktardı.