Hatay’da yıkılan Rende Sitesi’nin sahibi yaş haddinden serbest

Hatay’da yıkılıp 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende yaş haddi nedeniyle serbest bırakıldı. Rende, binaya ‘kreş yapmak için kolon kesildiği’ iddiası üzerine gözaltına alınmıştı.

Depremde iki bloğu yıkılan Rende Sistesi. (AA)

Rende Sitesi’nin iki bloğu 6 Şubat’taki depremlerde yıkılmış, enkazda 105 kişi hayatını kaybetmişti. Dört bloktan oluşan sitenin bir bloğunda kolonların kreş yapılması için kesildiği öne sürülmüştü. Aynı aileden yedi kişinin toprak sahibi olduğu sitenin yıkılmasıyla ilgili yalnızca 84 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltı kararı verilmişti.

NTV’nin haberine göre Rende’nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine Rende serbest bırakıldı.

Suç duyurusu

Arif Sami Rende hakkında kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016’da suç duyurusunda bulunulmuş. Ama savcı takipsizlik kararı vermiş. Depremlerin ardından Hatay başsavcılığı söz konusu savcı hakkında inceleme başlatmıştı.