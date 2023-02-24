Ekşi Sözlük için sosyal medya kampanyası: #ekşisözlüksansürükalksın

Sansürlenen katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük, sosyal medyada ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketiyle kampanya başlattı.
Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle kapatılmıştı. Günler sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla (BTK) görüşebilen Ekşi Sözlük yöneticilerine kapatmaya ilişkin herhangi bir içerik dayanak gösterilmemişti.
Platformun Twitter hesabından site formatına uygun olarak “ekşi sözlük üç gündür kapalı” diye yazılarak ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketi paylaşıldı.
Sitenin kurucusu Sedat Kapanoğlu da kampanyaya katılarak şunları yazdı: “Birileri bilgi çağında işlerine gelmeyen bilgiyle başa çıkabilme kabiliyetinden yoksun diye milyonlarca insanın her görüşten fikre ve her tür bilgiye erişim hakkına engel koymak ne adil ne hakkaniyetlidir. Toptan yasaklama zihniyeti ilkel ve acizdir.”
Paylaşılan bazı tweet’ler şöyle: