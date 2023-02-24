Ekşi Sözlük için sosyal medya kampanyası: #ekşisözlüksansürükalksın

Sansürlenen katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük, sosyal medyada ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketiyle kampanya başlattı.

Fotoğraf: Foursquare

Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle kapatılmıştı. Günler sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla (BTK) görüşebilen Ekşi Sözlük yöneticilerine kapatmaya ilişkin herhangi bir içerik dayanak gösterilmemişti.

Platformun Twitter hesabından site formatına uygun olarak “ekşi sözlük üç gündür kapalı” diye yazılarak ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketi paylaşıldı.

Sitenin kurucusu Sedat Kapanoğlu da kampanyaya katılarak şunları yazdı: “Birileri bilgi çağında işlerine gelmeyen bilgiyle başa çıkabilme kabiliyetinden yoksun diye milyonlarca insanın her görüşten fikre ve her tür bilgiye erişim hakkına engel koymak ne adil ne hakkaniyetlidir. Toptan yasaklama zihniyeti ilkel ve acizdir.”

birileri bilgi çağında işlerine gelmeyen bilgiyle başa çıkabilme kabiliyetinden yoksun diye milyonlarca insanın her görüşten fikre ve her tür bilgiye erişim hakkına engel koymak ne adil ne hakkaniyetlidir. toptan yasaklama zihniyeti ilkel ve acizdir.#ekşisözlüksansürükalksın https://t.co/uPQWCoHrAZ — sedat kapanoğlu (@esesci) February 24, 2023

Paylaşılan bazı tweet’ler şöyle:

Ekşisözlük sever ya da sevmezsiniz mesele bu değil. Bugün buna ses çıkarmadığınızda bir gün sesinizi duyurabileceğiniz yeriniz kalmayacak. #ekşisözlüksansürükalksın — ezosu (@Ezgiabuk) February 24, 2023

düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğü anayasal haktır. #ekşisözlüksansürükalksın https://t.co/NSlnCfi8dD — ziya turp (@ziyaturp) February 24, 2023