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Ekşi Sözlük için sosyal medya kampanyası: #ekşisözlüksansürükalksın

Sansürlenen katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük, sosyal medyada ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketiyle kampanya başlattı.

Fotoğraf: Foursquare

Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle kapatılmıştı. Günler sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla (BTK) görüşebilen Ekşi Sözlük yöneticilerine kapatmaya ilişkin herhangi bir içerik dayanak gösterilmemişti.


Platformun Twitter hesabından site formatına uygun olarak “ekşi sözlük üç gündür kapalı” diye yazılarak ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketi paylaşıldı.

Sitenin kurucusu Sedat Kapanoğlu da kampanyaya katılarak şunları yazdı: “Birileri bilgi çağında işlerine gelmeyen bilgiyle başa çıkabilme kabiliyetinden yoksun diye milyonlarca insanın her görüşten fikre ve her tür bilgiye erişim hakkına engel koymak ne adil ne hakkaniyetlidir. Toptan yasaklama zihniyeti ilkel ve acizdir.”

Paylaşılan bazı tweet’ler şöyle:

Ekşi Sözlük kurucusu seferberlik istedi: Ahmet Hakan ağlıyor şu anda

Ahmet Hakan ‘görevinin başında’: Ekşi Sözlük’ün kapanmasından pek memnun

Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakim: Beş dakikada bir karar veriyor

Ekşi Sözlük, sonunda BTK’yla görüşebildi: Herhangi bir içerik dayanak gösterilmedi

Ekşi Sözlük, ‘kamu düzenini koruma’ gerekçesiyle kapatılmış

Ekşi Sözlük kapatıldı, Twitter patladı: Düpedüz sansür bu

Hedefteki Ekşi Sözlük’e erişim engeli

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Akşam Postası / 24 Şubat 2023

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