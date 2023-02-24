Ekşi Sözlük kurucusu seferberlik istedi: Ahmet Hakan ağlıyor şu anda

Sedat Kapanoğlu, kurucusu olduğu Ekşi Sözlük kapatılınca ‘sevinen’ ve kararı savunan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yanıt verdi.

Ekşi Sözlük kapatıldı.

Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da kapatılmıştı. Günler sonra BTK’yla görüşebilen Ekşi Sözlük yöneticilerine kapatmaya ilişkin herhangi bir içerik dayanak gösterilmemişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb’e göre sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle kapatıldı.

Ahmet Hakan’sa Ekşi Sözlük’ün kapatılması kararını savunmuştu. Hakan, savcıların ‘tek tek link peşinde koşamayacağı’ için Ekşi Sözlük’ün kökten kapatılmasını haklı bulmuş, yazısının devamında buradaki yazarları da hedef gösterip hakaret etmişti.

Bunun ardından Ekşi Sözlük’ün kurucusu Kapanoğlu, Hakan’a Twitter’dan yanıt verdi.

Kapanoğlu, şunları yazdı:

*Siz Ahmet Hakan hazretlerinin narin duyguları incinirken milyonlarca insanın bilgiye erişim hakkının lafı mı olur?

*Aylık 36 milyon ekşi sözlük ziyaretçisi ve on binlerce sözlük yazarının sizin kinder yumurta kırılganlığındaki egonuzun yanında ne önemi var, ne cüretle hem?

*Tüm dünya nüfusu iki ağır eleştiri gördüğü an korkudan tüm tüyleri dökülen hazımsız narin miniklerin şımarık ve dengesiz ruhsal yapısını tamir etmek için seferber olmalı ve tüm haklarından feragat etmeli. Gerekirse interneti de kapatalım, Ahmet Hakan ağlıyor şu anda.