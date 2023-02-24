Erdoğan’ın bilim kuruluna ‘sürpriz’ öneriler

Seçimleri erteleme fikrinden vazgeçen AKP’nin depremle ilgili oluşturacağı bilim kurulunda ‘sürpriz’ isimler de yer alacak.
Bu durumu tiye alan sosyal medya kullanıcılarının kurula ‘başkan’ önerisiyse 1999 depremi sonrası en yüksek cezayı alan isim Veli Göçer. Öneriler arasında Hakan Ural ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da var.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından başlayan seçimlerin ertelenmesi tartışmaları, yerini seçim sürecinin nasıl inşa edileceğine bıraktı. Seçimlerin ertelenmesi fikrinden vazgeçildiğini bildiren Reuters, AKP’nin yeni sloganını da ‘Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz’diye aktarmıştı.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, iktidarın seçimle ilgili her kademede toplantılar yaptığını belirterek depremle ilgili pandemidekine benzer bir bilim kurulu oluşturulacağını yazmış, kurulda ‘sürpriz’ isimlerin yer alacağını belirtmişti.
Diken’in haberinin altına gelen ‘sürpriz’ isimler arasında Hakan Ural, Veli Göçer, Ali Erbaş gibi isimler yer aldı.