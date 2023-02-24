Erdoğan’ın bilim kuruluna ‘sürpriz’ öneriler

Seçimleri erteleme fikrinden vazgeçen AKP’nin depremle ilgili oluşturacağı bilim kurulunda ‘sürpriz’ isimler de yer alacak.

Bu durumu tiye alan sosyal medya kullanıcılarının kurula ‘başkan’ önerisiyse 1999 depremi sonrası en yüksek cezayı alan isim Veli Göçer. Öneriler arasında Hakan Ural ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da var.

Fotoğraflar: AA, Wikipedia

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından başlayan seçimlerin ertelenmesi tartışmaları, yerini seçim sürecinin nasıl inşa edileceğine bıraktı. Seçimlerin ertelenmesi fikrinden vazgeçildiğini bildiren Reuters, AKP’nin yeni sloganını da ‘Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz’diye aktarmıştı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, iktidarın seçimle ilgili her kademede toplantılar yaptığını belirterek depremle ilgili pandemidekine benzer bir bilim kurulu oluşturulacağını yazmış, kurulda ‘sürpriz’ isimlerin yer alacağını belirtmişti.

Diken’in haberinin altına gelen ‘sürpriz’ isimler arasında Hakan Ural, Veli Göçer, Ali Erbaş gibi isimler yer aldı.

Kurul başkanı Veli Göçer. — Dolu Metrobüs🚎 (@dolumetrobus) February 24, 2023

Mustafa Ceceli , Demet Akalın — Sakuracan (@Sakuracan89) February 24, 2023

Yusuf Güney ilk sıradaymış. — Berkay (@hukukzede) February 24, 2023

Diyanet İşleri Başkanı bence ilk sürpriz olacak. Onun uzmanlık alanı ya! — H.Hüseyin Dulun (@HHseyinDulun) February 24, 2023

fis fis ismail, tugce kazaz ve haci yakisikli — proseccom nerede ♀🏳️‍🌈 (@goddesofparties) February 24, 2023

Nihat hatipoglu? — Alpcan Kayalı (@alpcankayali) February 24, 2023

Fatma Betül sayan in boşta akrabası varmı bakın bakalım — hiç (@crow0062) February 24, 2023

İbrahim Tatlıses, Acun, Hakan Ural, Bülent Ersoy, Hülya Koçyiğit. Hadi Şükriye Tutkun da olsun. — Safijazz (@Saficaz) February 24, 2023

Hamza cebeci çok süpriz olmaz bana — Taylan Atacan (@taylanatacan15) February 24, 2023