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Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 44 bin 218’e çıktı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Akşam Postası / 24 Şubat 2023

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