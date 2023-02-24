Depremlerde can kaybı 44 bin 218’e çıktı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güncellenecek…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘ulusal afet stratejisi’ toplantısında, bilim insanlarıyla bir araya geldi.
Ege Üniversitesi’nde bir bölüm başkan yardımcısına profesörlük kadrosu açılırken, diğer başkan yardımcısının eşi için adrese teslim ilan verildi.
Yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un New York şehrindeki MoMA’da açılan sergisi, olumlu yorumların yanında çok sert eleştirilerle de karşılandı.
Depremin ardından başlayan ‘erteleme’ tartışmalarını değerlendiren muhalefet temsilcileri, “YSK seçim erteleyemez” dedi.
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HBO’nun Emmy ve Altın Küre ödüllü dizisi ‘Succession’ dördüncü sezonuyla final yapacak.
Beşli çete şirketlerinden Limak’ın ortak olduğu YK Enerji, depremi fırsat bilip Muğla İkizköy’de 29 zeytin ağacını söktürdü.
Rudaw, Avesta Kitap ve Evrensel gazetesinin YouTube kanalı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, depremler sonrası iktidardan gelen “Not alıyoruz” açıklamalarına tepki gösterdi: “O notlarınızla birlikte milletin karşısına çıkacaksınız.”