Konut kredisi için limit 5 milyon liraya çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90’a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altındaki konutlar olarak güncelledi.

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Konut değeri 2 milyon liranın altındaki birinci el konutlar için yüzde 90 oranında kredi kullanılabiliyordu. Değeri 10 milyon lira üzerindeki konutlar içinse kredi verilmiyordu.

BDDK kredi limit değerini güncelledi. Buna göre, değeri 5 milyon liranın altındaki birinci el konutlarda yüzde 80 ila 90 oranında kredi kullanılabilecek.

5 milyon lirayla 10 milyon lira arasındaki birinci el konutlarda yüzde 70 ila 80 azami kredi kullanılabilecek.

Değeri 10 milyon lirayla 20 milyon lira arasındaki birinci el konutlarda yüzde 60 ila 70 azami kredi kullanılabilecek.

20 milyon lira üzeri değere sahip konutlarda bu oran yüzde 50 ila 60 olacak.