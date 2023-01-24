Konut kampanyası: Kredilere Hazine katkısı ne kadar olacak?

İktidarın ‘orta gelirli’ için duyurduğu konut kampanyası için örnek ödeme planları hazırlandı. Buna göre, 1 milyon liralık krediye başvuranlara ilk yılda 7 bin liralık destek verilecek.

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Orta gelir grubuna yönelik devreye alındığı söylenen ‘Yeni Evim Kampanyası’ geçen hafta başladı. İktidarın politikaları sonrası, yerli alıcılar için iki senedir kredi imkanları kapalıydı. Kampanyaya katılanlara 0,69-0,99 arasında değişen faizli krediyle ev sahibi olmak için fırsat sunuluyor.

Kampanya ilk günde satış ofislerinde hareketlilik yaratsa da sürecin devamını bankaların vereceği kredi koşullarının belirleyeceği kaydediliyor.

Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması öngörülüyor. Bunların yarısı için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak.

AKP’nin tek maddelik teklifinden yola çıkarak TBMM’ye sunulan rapora göre 2023 için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olması bekleniyor.

Hazine katkısının maliyetinin 2024’te 8 milyar 580 milyon lira, 2025’te 6 milyar 890 milyon lira olması bekleniyor. Bu da toplamda 18 milyar 220 milyon lira ediyor.

Kredilere katkı miktarı ne kadar olacak?

1 milyon lira

Buna göre 1 milyon lira kredi alan bir kullanıcıya bu yıl 7 bin lira, 2024’te 52 bin lira, 2025’te 38 bin lira olmak üzere toplam 97 bin liralık katkı sağlanacak.

3 milyon lira

Hazine 3 milyon liralık kredi için bu yıl 47 bin lira, 2024’te 181 bin lira, 2025’teyse 143 bin lira olmak üzere 371 bin lira katkı verecek.

5 milyon lira

5 milyon liralık kredi de bu yıl 167 bin lira, 2024’de 392 bin, 2025 yılında da 337 bin lira olmak üzere toplam 886 bin liralık katkı sağlanacak.

Örnek ödeme planı

Yasa teklifini komisyona sunan AKP’li Mustafa Savaş, 85’nci takside kadar kullanılan finansmanın faiz oranının, basit faiz yöntemi kullanılarak hesaplanacağını, geri ödeme süresince ilave bir faiz alınmayacağını belirtti.

Savaş, örnek ödeme planı üzerinden şu bilgiyi verdi: “15 bin lira hane geliri, 1,1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0,69 faiz oranı varsayımında vatandaşlarımızın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira; ikinci yıl için 5 bin 400 lira; üçüncü yıl için 6 bin 500 lira olacak. Dördüncü ve yedinci yıllar arasında 9 bin 700 lira, sekizinci ve 15’inci yıllar arasında 11 bin 200 lira düzeyinde olacak.”