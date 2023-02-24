‘Beşli çete’ şirketi depremi fırsat bildi: Zeytin ağaçlarını söktürdü

AYŞEGÜL KASAP

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli iki deprem gündemi kaplamışken, ‘beşli çete’ şirketlerinden Limak’ın ortak olduğu YK Enerji, Muğla İkizköy’de 29 zeytin ağacını söktürdü.

Fotoğraflar: İsmail Hakkı Atal

Akbelen Ormanı’nda 740 dönüm alandaki ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek isteniyor. Böylece termik santrallere linyit sağlayacak bir maden ocağı açılacak.

Yangını ‘fırsat’a çevirmişti

28 Temmuz 2021’de başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle uğraşırken YK Enerji ‘fırsat bu fırsat’ deyip 105 ağacı kesmişti.

YK Enerji şimdi de depremi ‘fırsat’ bildi.

Diken’e konuşan İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal “Beşli çeteden Limak-İçtaş bütün ülkenin depremde yitip giden canlara yoğunlaşan yasını fırsat, fırsatı da ganimet bilerek bugün Akbelen’de 29 zeytin ağacı söktürdü” dedi.

İş makinelerini deprem bölgesine göndermemiş

Atal şöyle devam etti: “6 Şubat 2023’teki büyük depremde, iş makinesi vinç olmadığı için 42 bin 500 yurttaşımızın büyük çoğunluğu soğuktan donarak ölürken, 7 Şubat’ta YK enerjinin sahada ‘insanların yaşamasındansa para kazanmayı tercih ederim’ anlaşıyla, iş makinelerini tam kapasite kömür çıkarmak için kullandığını belgelemiştik.

Çıkan haberler uzerine utanıp üç-beş makine ve vinç gönderen YK Enerji, para icin insanlığa ve İkizköy’e karşı suç işlemeye devam ediyor, zeytin yasası başta olmak üzere Turkiye Cumhuriyeti yasalarını tanımıyor.”

İkizköy KARDOK Derneği başkanı Nejla Işık, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu: “Sorumlular bugun olmazsa yarın mutlak yargılanacak ve halk mücadelesi inşallah galip gelecek.”