Bozdağ: Depremzedeler ikamet yerinde oy kullanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremzedelerin ikamet yerinde oy kullanacağını, bunu değiştirmek için herhangi bir düzenlemeye ‘ihtiyaç olmadığını’ söyledi.

Kahramanmaraşlı depremzedeler. (Reuters)

Normal tarihi 18 Haziran olan seçimin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda 14 Mayıs’a çekilmesi planlanıyordu. Ancak 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra farklı fikirler ortaya atıldı. Muhalefet 18 Haziran’da yapılması gerektiğini savunurken, eski TBMM başkanı AKP’li Bülent Arınç’ın ertelenmesine dair açıklamaları çok tartışıldı. İktidar kanadıysa konuyu netleştirmeden topu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) atıyor.

Seçimlerin depremde büyük zarar göre 10 ilde nasıl yapılacağına dair kararı YSK verecek. Buradaki depremzedelerin nasıl oy kullanacağı da tartışılırken, adalet bakanı CNN Türk yayınında konuya değindi.

Bozdağ, şunları söyledi:

*Seçim yapıldığı zaman kim nerede, nasıl oy kullanacak bizim seçim kanunlarımızda yazıyor. Bunu konuşanların hepsi bunları biliyorlar. Onun için buralarda ayrı bir değerlendirme yapmaya hiç gerek yok. Her şey açık ve net ortadadır. İşin doğrusu böylesi bir zamanda daha fazla bir değerlendirme yapmayı doğru görmüyorum.

*Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Diğer meskun olduğu yer neredeyse orada oyunu kullanıyor. Seçim listeleri yayımlandığında, askıya çıktığında, o askıda insanların itirazı varsa itiraz edecek, adres değişikliklerini işleyecek ve ona göre oy kullanacaklar yani bunlar için yeni bir düzenlemeye o yüzden ihtiyaç yok.

Bakan Bozdağ, “Sandıklar deprem bölgesinde konteyner ve çadırlarda mı kurulacak” sorusuna “Ona YSK karar verecektir. YSK kurmak isterse ona bakacaktır” yanıtını verdi.