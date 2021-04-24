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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Nisan 2021

1. Kulis: 17 Mayıs’a kadar tam kapanma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü düzenlenecek kabine toplantısı sonrasında 17 Mayıs’a kadar sürecek bir tam kapanma dönemini duyuracağı öne sürüldü.

Ceyhan: Hastalığı iki ayda yine geçirenler var, aşıyı altı aydan erken yapmalıyız

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Anne ve karnındaki bebeği, bir saat arayla Covid-19’a yenildi

Sosyal mesafede 2 metre kuralı değişebilir

10 ay sonra: İsrail’de ‘corona’dan ölen yok

2. 1920’lerden beri gündemde: ‘Ermeni soykırımı’ için hangi ABD başkanı ne dedi?

24 Nisan’da açıklama yapma geleneği Bill Clinton’la başladı.

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3. Thodex’te gözaltı sayısı 65’e çıktı

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 65’e yükseldi.

4. Vebitcoin CEO’su Karadağ vatandaşıymış

Şirket hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılırken ‘Baron’ lakabıyla tanındığı ifade edilen İlker B.’nin iki yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

5. Bitcoin’in ‘mucidi’nden ‘Cobra’ya dava

Kendini dünyanın en yaygın kripto para birimi bitcoin’in yaratıcısı olarak gören Avustralyalı bir bilim insanı, bitcoin.org sitesinin yayıncısı ve yöneticisine ‘telif hakkı ihlali’ suçlamasıyla dava açtı.

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6. Kuzey Irak’ta PKK’ya hava ve kara harekatı

Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik dün geceden itibaren operasyon başlatıldı.

7. Agresif erkeklerden kaçayım derken yanlış yöne yüzen dişi büyük beyaz köpekbalığı Avrupa’ya varabilir

Yanlış yöne yüzen beş metrelik dişi büyük beyaz köpekbalığının yaz mevsiminde Avrupa’ya varabilir. Nukumi tarihte Atlantik Okyanusu’nu geçen ikinci büyük beyaz köpekbalığı.

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