Elçilikten ABD’lilere uyarı

ABD’nin Ankara büyükelçiliği, Türkiye’deki Amerikalıları olası protestolara karşı uyardı.
ABD Başkanı Joe Biden, bugünkü 24 Nisan mesajında ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanmıştı.
Büyükelçiliğin yayınladığı uyarıda, Ankara’daki büyükelçilik, İstanbul ve Adana’daki konsolosluk ve İzmir’deki konsolosluk temsilciğinin 26 ve 27 Nisan’da tedbiren kapalı olacağı ifade edildi.
Biden’ın açıklaması sonrası eylemlerin yapılabileceği belirtilen notta, elçilik konsolosluklar ve kalabalıktan uzak durulması istendi.