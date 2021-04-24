Agresif erkeklerden kaçayım derken yanlış yöne yüzen dişi büyük beyaz köpekbalığı Avrupa’ya varabilir

Yanlış yöne yüzen 5 metrelik dişi büyük beyaz köpekbalığı yaz mevsiminde Avrupa’ya varabilir. ‘Nukumi’ tarihte Atlantik Okyanusu’nu geçen ikinci büyük beyaz köpekbalığı.

Fotoğraf: SWNS

1600 kiloluk köpekbalığı normalde Kanada ve Amerika’nın batı kıyılarında aşağı yukarı doğru yüzüyordu.

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Bölgede bilim insanları tarafından gözlem amaçlı işaretlenen en büyüğü 50 yaşındaki köpekbalıkları arasındaki ‘Nukumi’ alışılmadık bir hareketle doğuya saparak Atlantik’i geçti. Sonra da Atlantik Ortası Sırtı sınırını geçti.

‘Nukumi’ iki aylık yolculuğu sonucu Britanya kıyılarının 1700 mil çığına kadar gitti.

Uzmanlara göre bu sıradışı hareketinin arkasında yatan nedense ‘Nukumi’nin hamileliği. Muhtemelen agresif erkek köpekbalıklarından uzakta doğum yapacak bir yer arıyor

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Oceaarch örgütünden uzmanlara göre şu anki lokasyonuyla Britanya kıyılarına ABD’den daha yakın ‘Nukumi’nin Britanya kıyılarına varmas mümkün. Ancak geri dönmesi ya da Akdeniz açıklarına yönelmesi de olası.

Bir sonraki yüzeye çıkışında uydu izleme cihazı sinyal veren kadar lokasyonunu kestirmek güç. Bilim insanlarının şimdiklik tek yapabileceği bekleyip görmek.