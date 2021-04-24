Anne ve karnındaki bebeği, bir saat arayla Covid-19’a yenildi

İstanbul’da yaşayan Ordulu 39 yaşındaki öğretmen ve karnındaki yedi aylık bebeği Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, virüse yakalanınca Üsküdar ilçesindeki evinde karantinaya alındı. Durumu ağırlaşınca Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yedi aylık hamile Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü.
Kadın, yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında ilk olarak karnındaki bebeğini kaybetti. Karabulut da bir saat sonra hayatını kaybetti.
Karabulut ve bebeği, Üsküdar’da toprağa verildi.