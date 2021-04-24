Kuzey Irak’ta PKK’ya hava ve kara harekatı

Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik dün geceden itibaren operasyon başlatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’ya yönelik ‘Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu’nun komuta merkezine bağlandı.

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Cumhurbaşkanı, amacın güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye, Irak ve Suriye’nin geleceğinde PKK’ya ve terörüne yer olmadığını belirterek “Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması ayrı bir iftihar vesilesidir. Sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. (Ölürsem şehit kalırsam gazi) anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.”

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50 uçak katıldı

DHA’da yer alan haberde, operasyonun Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsadığı belirtildi.

Savaş uçakları, sınırı geçerek PKK hedeflerini vurdu. Uçaklara, tanker uçaklarla havada yakıt ikmali yapıldı. Yaklaşık 50 uçağın harekata katıldığı ifade edildi. Ayrıca, silahlı ve silahsız insansız hava araçları da kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir video paylaşarak komandoların Kuzey Irak’a geçtiğini yazdı.