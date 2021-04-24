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Müftüoğlu’ndan ‘antikor’ endişelerine yanıt

Covid-19 geçirenlerin ya da aşılarının iki dozunu da tamamlayanların antikor seviyelerine ilişkin endişelerine Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da yanıt verdi: Antikor üretememiş olsanız da sakın üzülmeyin.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Antikor Covid-19 hastalarında virüse karşı bir bağışıklık tepkisi olarak doğal yolla oluşabiliyor ya da aşılanma sonucu üretilebiliyor.

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Ancak salgının başından bu yana antikorların bağışıklık savaşındaki tek silah olmadığı, T hücre bağışıklığının da önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Müftüoğlu bugünkü köşesinde konuya değinerek şunları yazdı: “Hastalığı geçirenlerin de, ikili aşı seromonisini tamamlayanların da ilk işi laboratuvarların yolunu tutup antikor seviyesini araştırmak olunca ortaya adeta antikor savaşlarını andıran bir tablo ortaya çıkıyor. Kısacası hastalığı geçiren de, aşısını yaptıran da ‘Acaba bağışıklık kazandım mı? Beni koruyacak kadar antikor ürettim mi?‘ sorularına yanıt arıyor.”

Peki ya antikor üretemeyenlerin durumu ne olacak” diye soran Müftüoğlu şöyle devam etti: “Sorunun yanıtı net ve açık olarak şu: Antikor üretememek bağışıklık kazanmamakla eşanlamlı değil. Antikor üretememiş olsanız da sakın üzülmeyin. Ayrıca ‘Ürettiğim antikor miktarı sürekli azalıyor‘ diye de kara kara düşünmeyin. Zira T lenfositleriniz sayesinde kazandığınız hücresel bağışıklığın kıymeti ve gücü, B lenfositlerinizle ürettiğiniz antikorlarınız sayesinde kazandığınız güçten çok daha kıymetli ve değerlidir.”

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