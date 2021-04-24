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Yaramazlara biraz batar!

10 ay sonra: İsrail’de ‘corona’dan ölen yok

Nüfusa oranla aşı uygulamasında dünyada lider konumundaki İsrail’de 10 ay sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm görülmedi.

Fotoğraf: Reuters

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre perşembe günü açıklanan tabloda Covid-19’dan can kaybı sayısı değişmeyerek 6 bin 346’da kaldı.

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İsrail en son geçen yıl haziran ayında alınan tedbirler sayesinde vaka sayısının azalmasıyla Covid-19’da sıfır ölüm bildirmişti.

İsrail’de hükümet bir ay önce yaygın aşılamayla birlikte Covid-19 kısıtlamalarını kaldırılmaya başlamıştı.

Dünyada en yüksek aşı oranına sahip ülkede nüfusun yüzde 53’ünden fazlası iki doz aşısını da oldu.

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Geçen hafta İsrail’in en büyük hastanesi Şeba Tıp Merkezi’nin müdürü Prof. Eyal Leshem ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça vakaların düşmeye devam etmesinin tek açıklamasının sürü bağışıklığı olduğunu söylemişti.

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