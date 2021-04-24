10 ay sonra: İsrail’de ‘corona’dan ölen yok

Nüfusa oranla aşı uygulamasında dünyada lider konumundaki İsrail’de 10 ay sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm görülmedi.
İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre perşembe günü açıklanan tabloda Covid-19’dan can kaybı sayısı değişmeyerek 6 bin 346’da kaldı.
İsrail en son geçen yıl haziran ayında alınan tedbirler sayesinde vaka sayısının azalmasıyla Covid-19’da sıfır ölüm bildirmişti.
İsrail’de hükümet bir ay önce yaygın aşılamayla birlikte Covid-19 kısıtlamalarını kaldırılmaya başlamıştı.
Dünyada en yüksek aşı oranına sahip ülkede nüfusun yüzde 53’ünden fazlası iki doz aşısını da oldu.
Geçen hafta İsrail’in en büyük hastanesi Şeba Tıp Merkezi’nin müdürü Prof. Eyal Leshem ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça vakaların düşmeye devam etmesinin tek açıklamasının sürü bağışıklığı olduğunu söylemişti.