Bitcoin’in ‘mucidi’nden ‘Cobra’ya dava

Dünyanın en yaygın kripto para birimi bitcoin’in yaratıcısı olduğunu iddia eden Avustralyalı bir bilim insanı, Britanya’nın başkenti Londra’da dava açtı.

Fotoğraf: Craig Wright

Londra’daki yüksek mahkeme, bilim insanı Craig Wright’ın avukatlarının, Cobra takma adıyla bilinen bitcoin.org sitesinin yayıncısı ve yöneticisine ‘telif hakkı ihlali’ suçlamasıyla kovuşturma başlatmasına izin verdi.

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Davanın dayanağı, bitcoin’in arkasındaki teknolojinin anlatıldığı, Satoshi Nakamoto müstear ismiyle 2008’de yayınlanan yetkili rapor.

Nakamoto’nun asıl kimliği kripto camiasında uzun süredir merak edilen bir konu ve Wright’ın bu metnin yazarı olduğu iddiası da çok tartışmalı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Cobra, Wright’ın avukatına 20 Ocak günü Twitter’dan şu mesajı iletmiş: “Bitcoin.org Britanya’da kurulu değil ve Craig’in yetkili rapor üzerindeki telif hakkı iddiasının haksız olduğu kolayca tespit edilebilir.”

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Britanya’da yaşayan Wright, iddialarını destekleyecek delillere sahip olduğunu belirterek, Cobra’yı bitcoin.org sitesini haksız şekilde kontrol etmekle suçlayıp yetkili raporun kaldırılmasını talep etti.

Wright’ı temsil eden avukatlardan Simon Cohen, “Dava, mahkemenin Dr. Wright’ın yetkili raporun yazarı yani Satoshi Nakamoto olduğuna ve dolayısıyla telif hakları sahip olduğuna kanaat getirmesine göre şekillenecek” dedi.

Bitcoin.org, ocak ayında Wright’ın avukatının yetkili raporun çekilmesi talebini reddederken, telif hakkı iddiasının ‘asılsız’ olduğunu savunmuştu.

Cobra avukata şu maili atmıştı: “Bitcoin’in yaratıcısı olmadığı ortada olan birisi tarafından yetkili raporu kaldırmakla tehdit ediliyoruz. (Şayet bu doğru olsaydı, o dünyadaki en zengin 25. kişi olurdu ama olmadığı ortada.) Belli ki Britanya’daki mahkemeleri istismar edip yönetici raporunu sansürleyerek, bizim gibi eğitim içeriği sağlayan küçük siteleri taciz etmeye çalışıyor.”

Cobra’nın iddialarını savunup mahkemenin Wright lehine karar vermesini önlemek adına kimliğini açık edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Wright’ın avukatları ise müvekkillerinin amacının yönetici raporunu sansürlemek veya herhangi birini korkutmak olmadığını, sadece fikri mülkiyetini savunmak istediğini söylüyor. Ancak avukatlar, Wright’ın bitcoin vizyonunu paylaşmayan bitcoin core gibi alternatif varlıkların, bu belgeden yararlanarak bitcoin’le ilişkiliymiş gibi algı yaratmasını istemediği belirtiyor.

Bitcoin’in değeri bu sene neredeyse yüzde 90 artarak 65 bin dolar seviyesine kadar çıkmıştı.