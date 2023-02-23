Akşam Postası / 23 Şubat 2023

Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a Suriye’yi de vuran deprem nedeniyle taziye mektubu gönderdi.

Seçim tarihi yüzde 99,9 ihtimalle 14 Mayıs’mış

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın AKP yetkililerinden aldığı bilgiye göre seçim ‘yüzde 99,9 oranında’ 14 Mayıs’ta düzenlenecek.

Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası (MB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 50 puanlık indirim kararı alarak politika faizini yüzde 8,5’e çekti.

Bankalar arası rekabet dövize endeksli faizi yüzde 25’e kadar çıkardı

Merkez Bankası’nın (MB) koyduğu TL mevduat hedefine ulaşmaya çalışan bankalar arasında faiz yarışı başladı. Bazı bankalar yüzde 8 faiz vaadiyle çektiği döviz için, TL’ye dönüşüm halinde yüzde 18’e varan ilave faiz ödüyor.

Yapılandırma borçlarının ödemeleri mücbir sebep halinin sonuna ertelendi

Deprem bölgesinde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacakların borçlarının taksit ödeme süreleri mücbir sebep hali sonuna ertelendi.

Sosyolog Mehmet Kurt, Le Monde’a yazdı: Enkazdan yükselen AKP enkaza gömülebilir

Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Monde’da Türkiye’yi sarsan depremlerle ilgili sosyolog Mehmet Kurt imzasıyla yayınlanan yazıda, “AKP bu şiddetteki depremi hiçbir ülkenin ve iktidarın kaldıramayacağı anlatısına sığınarak yıkımın ve kayıpların sorumluluğundan kaçıyor” dendi.

İmamoğlu’ndan iktidara afet bölgesi için iki uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, afet bölgesindeki çalışmaların aceleye getirilmemesini söyleyerek iktidarı uyardı: “Geçmişteki hataları tekrar yapmamak için özen göstermeliyiz.”

İmar affındaki madde: Belediye ve bakanlık kanunen sorumsuz hale getirilmiş

2018’de çıkan imar barışı düzenlemesinde yer alan bir madde, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra deprem sonucu yıkılan bir binada ilgili bakanlık ve belediyeyi yasalar karşısında sorumsuz kılıyor.

Yaşar Okuyan kovulmamış, istifa etmiş

CHP’den atılan Yaşar Okuyan bunun için İYİ Parti’yi suçladı. Partiden atılmasını da hukuki bulmayan Okuyan, “‘İlişkisi kesilmiştir’ deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim” dedi.

Halk TV muhabirine canlı yayında çekiçli tehdit

Halk TV muhabiri Ferit Demir’e Malatya’da çekiçle saldırı girişiminde bulunuldu.

Depremlerde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde 448 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem bölgesinde yıkık ve yıkılacak bina sayısı 164 bin 321

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıkık ve yıkılacak bina sayısını 164 bin 321 olarak açıkladı.

Hatay’da ‘kaderiyle baş başa bırakılan’ Melekli Köyü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde büyük yıkıma neden olduğu 6 Şubat’tan bu yana, bazı köyler hala yardımdan mahrum. Bunlardan biri de, Hatay merkezine çok yakın olan Melekli Köyü.

Diyarbakır’da ağır hasarlı Galeria sitesinden kurtarılan kedi sayısı yediye ulaştı

Diyarbakır’da büyükşehir belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede yedi kedi kurtarıldı.

Beşiktaş’tan Ahmet Nur Çebi’nin ‘play-off sistemi önerdiği’ iddiasına yalanlama

Beşiktaş, kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off önerdiği iddiasını yalanladı.