Beşiktaş’tan Ahmet Nur Çebi’nin ‘play-off sistemi önerdiği’ iddiasına yalanlama

Beşiktaş, kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off önerdiği iddiasını yalanladı.

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Sözcü’de yer alan haberde Çebi’nin son Kulüpler Birliği toplantısında ‘lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi yönündeki talebi destek gördüğü’ yazılmıştı. Haberde “Galatasaray ve Fenerbahçe bu öneriye karşı çıkmasına rağmen diğer kulüpler play-off sistemine sıcak bakıyor” denmişti.

Haberin yayılması üzerine Beşiktaş, açıklama yayımlayarak iddiayı reddetti: “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.”