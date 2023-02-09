Hatayspor ve Gaziantep FK’nın mali yükünü Kulüpler Birliği sırtlayacak

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün mali yükünü sırtlayacaklarını söyledi.
Hatayspor bu sezon maç oynayamayacağını bildirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, “Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz” demişti.
TRT Spor’un aktardığına göre Ali Koç, kulüplerin TFF ile toplantısının ardından şunları söyledi: “Hatayspor ve Gaziantep FK’nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız. Gaziantep FK ve Hatayspor’un hakları baki, görünen o ki önümüzdeki sezon 20 takımla oynanması söz konusu.”