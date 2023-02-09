Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın mali yükünü Kulüpler Birliği sırtlayacak

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün mali yükünü sırtlayacaklarını söyledi.

Ali Koç. Fotoğraf: AA

Hatayspor bu sezon maç oynayamayacağını bildirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, “Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz” demişti.


TRT Spor’un aktardığına göre Ali Koç, kulüplerin TFF ile toplantısının ardından şunları söyledi: “Hatayspor ve Gaziantep FK’nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız. Gaziantep FK ve Hatayspor’un hakları baki, görünen o ki önümüzdeki sezon 20 takımla oynanması söz konusu.”

Deprem

SON HABERLER

Ligler 3-4 Mart’a ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig maçların 3-4 Mart’ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Üç çocuğu enkaz altındaki depremzede: Devlet bugün değilse ne zaman yanımda olacak??

Adıyamanlı bir depremzede yetkililerin üç gün boyunca kendisini yalnız bırakmasına isyan etti. Enkazda üç çocuğu ve bir eşi olan vatandaş “Gönüllü vatandaşlar gelmiş, diyorlar ki. Bu inşaatta çalışalım ama bize yön verecek akıl verecek yetkililerin gelmesi lazım.Benim çocuğum burada soğuktan öldü, yazık değil mi? Sesimizi kimse duymuyor.”