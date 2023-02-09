Hatayspor ve Gaziantep FK’nın mali yükünü Kulüpler Birliği sırtlayacak

Adıyamanlı bir depremzede yetkililerin üç gün boyunca kendisini yalnız bırakmasına isyan etti. Enkazda üç çocuğu ve bir eşi olan vatandaş “Gönüllü vatandaşlar gelmiş, diyorlar ki. Bu inşaatta çalışalım ama bize yön verecek akıl verecek yetkililerin gelmesi lazım.Benim çocuğum burada soğuktan öldü, yazık değil mi? Sesimizi kimse duymuyor.”