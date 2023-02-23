Depremlerde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde 448 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilendiği depremde en az 43 bin 556 yurttaş yaşamını yitirdi.

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca, şunları dedi: “Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum.”

Bakan Koca, Adıyaman’da taburcu edilen hasta sayısının 17 bin 499 olduğunu ifade ederek yeni bir can kaybını önlemek için tıbbi imkanları seferber ettiklerini vurguladı.