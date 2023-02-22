Depremlerde can kaybı 43 bin 556’ya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybı sayısının 43 bin 556’ya çıktığını duyurdu.
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Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybı sayısının 43 bin 556’ya çıktığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV destekleri ile düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva Özel’ programı başladı.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) 6 Şubat Depremleri Hatay İli Saha Raporu’na göre AFAD Hatay’da depremden sonra hızlı yanıt vermede gecikti, koordinasyonu sağlamakta özellikle erken dönemde yetersiz kaldı. İlk 48 saat yalnız kalan Hataylılar, ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor. Yardım gelseydi çok daha fazla insan yaşayabilirdi.
Vatandaşa bilinç salık verenler, o bilince az çok sahip bir yurttaş olarak bana, bu şehirde sevdiklerimle birlikte yakın zamanda enkaz altında kalmamamın bir yolunu gösterebilir mi?
ABD’de yapılan bir anket, ‘büyük istifa’ hareketinin estirdiği rüzgara kapılıp işinden ayrılanların yüzde 80’inin ‘büyük pişmanlık’ duyduğunu ortaya koydu.
Altı yaşındaki Neval Akgöl, depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde yaralandıktan sonra ambulansa bindirildi; ancak bir daha haber alınmadı.
İktidar yanlısı medyanın ve ‘troller’in hedefindeki Ekşi Sözlük’ün kapatılma nedeni belli oldu.
Japonya’da bir hayvanat bahçesinde, kafesinde tek başına tutulan dişi gibonun ( doğum yapması görevlileri şaşkınlığa sürüklemişti; baba nihayet bulundu.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem olduktan sonra değil, depremden önce zarar azaltma sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.
İsveç’te yapılan bir araştırma, en çok kazanan erkeklerin en zekiler arasından çıkmadığını, gelir piramidinin tepesinde yer alanların servetlerini başka faktörlere borçlu olduklarını gösterdi.