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Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 43 bin 556’ya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybı sayısının 43 bin 556’ya çıktığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

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Halk sağlığı uzmanlarının Hatay raporu: AFAD gecikti, kent 48 saat yalnız kaldı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) 6 Şubat Depremleri Hatay İli Saha Raporu’na göre AFAD Hatay’da depremden sonra hızlı yanıt vermede gecikti, koordinasyonu sağlamakta özellikle erken dönemde yetersiz kaldı. İlk 48 saat yalnız kalan Hataylılar, ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor. Yardım gelseydi çok daha fazla insan yaşayabilirdi.

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İsveç’te yapılan bir araştırma, en çok kazanan erkeklerin en zekiler arasından çıkmadığını, gelir piramidinin tepesinde yer alanların servetlerini başka faktörlere borçlu olduklarını gösterdi.