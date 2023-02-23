Diyarbakır’da ağır hasarlı Galeria sitesinden kurtarılan kedi sayısı yediye ulaştı

Diyarbakır’da büyükşehir belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede yedi kedi kurtarıldı.

Görsel: Twitter / @altansancarr

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre hayvanseverlerin içeride kedi ve köpekler olduğunu söyleyerek yıkımını durdurduğu merkez Yenişehir ilçesinde Galeria sitesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ve AFAD ekipleri dünden bu yana vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak, hassas bir şekilde çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda şu ana kadar kurtarılan yedi kedinin ilk muayeneleri sağlık işleri daire başkanlığı ekiplerince yürütüldü.

Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Ne olmuştu?

Depremler sonrası ağır hasar alan sitede kedi ve köpeklerin mahsur kaldığını söyleyen yurttaşlar, apartmanların yıkımına başlanmadan kurtarma çalışması talep etmişti. İki gün önce bölgeye gelen AFAD ekipleri, 50 metrelik sepetli vinç bulunamadığı gerekçesiyle kurtarma çalışmasına başlayamamıştı.

Binalar için yıkıma başlama kararı alınmıştı. Yıkım dün saat 08:00’da kontrollü olarak başlarken, hayvanların kaçması için fırsat yaratılmaya çalışılmıştı.

Yıkım akşam 3’e kadar devam ederken alandaki HDP’li vekiller Meral Danış Beştaş ve Remziye Tosun’un girişimiyle durdurulmuştu.

Diyarbakır valiliğinin açıklamasında içeride bir kedi olduğunun tespit edildiği yazılarak kediyi kurtarma çalışmaları bittikten sonra yıkıma devam edileceği yazılmıştı.

Hayvanseverler içeride 13 kedi ve köpeğin olduğunu söyleyerek karara tepki göstermişti.

Gece askeri helikopter ve vinçlerle devam eden çalışmalarla birçok kedi kurtarılmıştı.