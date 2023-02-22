Diyarbakır’da yıkılacak iş merkezinde mahsur kalan ‘Zena’ isimli kedi kurtarıldı

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve hakkında yıkım kararı olan Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ‘Zena’ isimli kedi kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Diyarbakır’ı da etkileyen depremde bir kısmı çöken ve geri kalan kısımları ağır hasar alan Galeria Sitesi’nde 89 yurttaş yaşamını yitirirken 20 yurttaş da yaralı olarak çıkarıldı. Sitenin yıkılmayan üç bloğunda yaşayanların evcil hayvanları için günlerdir yürüttüğü kampanya sonucu yıkım kararına ara verildi.

AA’nın haberine göre olay yerine sevk edilen askeri helikopterden halatla indirilen bir personel iş merkezinin üstündeki binada kedinin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı. Binadaki hasar nedeniyle personel içeri giremedi ve helikopter olay yerinden ayrıldı.

AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitenin 4’üncü ve son katına kafes yerleştirildi. Kedi kafese girmeyince AFAD ekipleri vinç üzerindeki sepete binerek 4’üncü kattaki kediyi yakaladı ve aşağı indirdi.

İsminin ‘Zena’ olduğu öğrenilen kedinin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın tarafından ilk tedavisi yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada bulunan 4 kediden birini aldıklarını söyledi. Diğer 3 kedi için de gerekli çalışmanın devam ettiği kaydedildi.