Seçim tarihi yüzde 99,9 ihtimalle 14 Mayıs’mış

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın AKP yetkililerinden aldığı bilgiye göre seçim ‘yüzde 99,9 oranında’ 14 Mayıs’ta düzenlenecek.

Fırat, depremzede seçmenlerin oy kullanabilmesi için ‘memurlarda uygulanan formülün’ deneneceğini belirtti. Buna göre yaşadığı kenti terk eden depremzedeler gittikleri illerde oy kullanabilecek.

Hande Fırat: Seçim yüzde 99,9 14 Mayıs’ta. (AA)

Dün akşam CNN Türk’teki programa bağlanan Hande Fırat, şunları anlattı:

22 Şubat’ta (AKP’de) iki önemli toplantı yapıldı. Bir tanesi parti dışında bir merkezde, biri partide. Pek çok teknik isim bir araya geldi, ‘(seçim) hangi tarihte yapılmalı’ diye.

*Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99,9 oranında 14 Mayıs’ta seçim yapılacak gibi görünüyor. Bu akşam bir toplantı vardı, ‘Teknik açıdan yetişecek mi? Teknik olarak imkanlar el verecek mi? YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayacak mı?’ diye bakıldı.

*YSK ve AK Parti’deki teknik isimler çalıştı. Akşam saatlerinde Binali Yıldırım’dan Numan Kurtulmuş’a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmayları bir araya geldi. Erdoğan’a da bir sunum yapıldı.

*Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde.

Depremzede seçmenler

Kentlerini terk eden depremzedelerin ‘tıpkı şehir dışında görev yapan memurlar gibi’ oldukları ilde oy kullanacağını söyleyen Fırat, şunları anlattı:

*Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün (22 Şubat) AK Parti’nin YSK’daki temsilcileriyle görüşüldü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak.

*Ankara’ya, Konya’ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak.

*Deprem bölgesindeyse muhtemelen konteynerler tercih edilecek. Geçici görevle gelen bir polis gibi… Böyle bir organizasyon yapılacak. Deprem bölgesinde, çadırlar güvenli değil denirse konteynerlerde yapılacak.

*(‘Örneğin depremden sonra İstanbul’a gelen bir Hataylı oy kullanacak. Onun oyu Hatay oyu mu sayılacak?’ sorusuna) Aynen öyle olacak.

*Erdoğan (14 Mayıs) için teknik olarak ne gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş.

Erteleme tartışması

Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde milyonlarca kişiyi etkiledi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa 13 Şubat’ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Arınç 17 Şubat akşamı da bir TV programında, aksi takdirde kaos çıkacağını öne sürmüştü.

Arınç’ın çıkışı için, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Partimizin görüşünü yansıtmıyor” demekle yetinmişti.

Daha sonra peş peşe açıklamalar yapan muhalefet partisi liderleri seçimlerin 18 Haziran’da yapılması konusundaki kararlılıklarını vurgulamıştı.