Hatay’da ‘kaderiyle baş başa bırakılan’ Melekli Köyü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde büyük yıkıma neden olduğu 6 Şubat’tan bu yana, bazı köyler hala yardımdan mahrum. Bunlardan biri de, Hatay merkezine çok yakın olan Melekli Köyü.

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Voys ekibi, hemen altından geçen fay hattının derin yarıklar oluşturduğu, evlerin tabanının parçalandığı Melekli’de iki gece geçirdi.

AFAD’a ve CİMER’e durumlarını bildirmelerine rağmen yalnız bırakılmaktan, hiçbir yardım alamamaktan şikayet eden köylüler “İsteseler bulurlardı bizi” diyor: “Yetkili mercilere kızıyorum, çünkü bizi kaderimizle baş başa bıraktılar. En azından bir yetkili sadece gelsin, buraya uğrasın bir görsün.”