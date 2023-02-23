Deprem bölgesinde yıkık ve yıkılacak bina sayısı 164 bin 321

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıkık ve yıkılacak bina sayısını 164 bin 321 olarak açıkladı.

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Kurum, “4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı” dedi.

Bağımsız birim, bir bina içindeki ev, dükkan vb. anlamına geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün şu sayıları vermişti: “Şu anda yüzde 75 ila 80 arasında hasar tespiti oranı, en son 6,4’lük depremden sonra birtakım yenilemeler de yapılıyor. Yüzde 75-80 oranında, 600 bin bağımsız bölüm yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı. Buna ticaret alanındaki bağımsız bölümleri de eklerseniz bu 750 bin seviyesine geliyor.”

Ağır hasarlı binanın onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılması gerekiyor. Orta hasarlı binanın ise güçlendirilmesi lazım, aksi takdirde kullanılmaması, girilmemesi gerekiyor.