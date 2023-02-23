Halk TV muhabirine canlı yayında çekiçli tehdit

Halk TV muhabiri Ferit Demir’e Malatya’da çekiçle saldırı girişiminde bulunuldu.
Ferit Demir, bu sbah Ayşenur Aslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına Malatya’dan bağlandı. Demir, gelişmeleri aktarırken yanından geçen araçların birinden inen saldırgan yanına gelerek tehdit etti. Tehditten sonra yayın stüdyoya geçerken saldırganın elindeki çekiç dikkat çekti. Aslan, yayından ihbarda bulundu.
Demir, 10 Şubat’ta Malatya Battalgazi’deki arama kurtarma çalışmalarını takip ederken bir polis tarafından tekmelendiğini söylemişti.