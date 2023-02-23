Diken

Yaramazlara biraz batar!

Halk TV muhabirine canlı yayında çekiçli tehdit

Halk TV muhabiri Ferit Demir’e Malatya’da çekiçle saldırı girişiminde bulunuldu.

Halk TV muhabiri Ferit Demir'e çekiçli tehdit. (YouTube)
Halk TV muhabiri Ferit Demir’e çekiçli tehdit. (YouTube)

Ferit Demir, bu sbah Ayşenur Aslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına Malatya’dan bağlandı. Demir, gelişmeleri aktarırken yanından geçen araçların birinden inen saldırgan yanına gelerek tehdit etti. Tehditten sonra yayın stüdyoya geçerken saldırganın elindeki çekiç dikkat çekti. Aslan, yayından ihbarda bulundu.


Demir, 10 Şubat’ta Malatya Battalgazi’deki arama kurtarma çalışmalarını takip ederken bir polis tarafından tekmelendiğini söylemişti.

Evrensel muhabiri Volkan Pekal, deprem bölgesi Adana’da gözaltına alındı

Depremi takip eden muhabire polis tekmesi

Depremzede derdini anlatırken muhabir mikrofonu sakladı

AA’nın ’30 kat’ haberine kaynağından yalanlama

Deprem

SON HABERLER

Sedat Peker, ‘gizli bağış’ iddiasını yalanladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi Özge Peker, Halk TV yayınında düzenlenen bağış kampanyasına katıldıkları iddiasını yalanlayarak, Peker’in depremle ilgi video çekmek için ilgili makamlara müracaatta bulunduğunu söyledi.