Yaşar Okuyan kovulmamış, istifa etmiş

CHP’den atılan Yaşar Okuyan bunun için İYİ Parti’yi suçladı. Partiden atılmasını da hukuki bulmayan Okuyan, “‘İlişkisi kesilmiştir’ deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim” dedi.

CHP’den atılan Yaşar Okuyan konuştu. (YouTube)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dosya verdiğini öne süren eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den atılmıştı.

Okuyan Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’e şöyle konuştu:

*Koskoca bir CHP’nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar, ‘Yaşar Okuyan’ın partimizle ilişkisi kesilmiştir’ diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkez açıklama yapma hakkına sahip değildir.

‘Sıradan üye değilim’

*Neden derseniz, partinin tüzüğü vardır. Bir üyeyle ilgili önce yüksek disiplin kuruluna sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır.

*Mesela Bolu belediye başkanını disiplin kuruluna verdiler. Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ‘İlişkisi kesilmiştir’ deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim.

‘İYİ Partililer ortalığı karıştırdı’

*İYİ Parti çevreleri bundan rahatsız olmuş, ortalığı karıştırmışlar. Ben her hafta geldiğimde yarım saat görüşüyorum Sayın Kılıçdaroğlu’yla. İYİ Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor falan… Dedim problem yaratmayalım. Ben zaten aday değilim. Parti üyesiyim. İstiyorsanız istifamı verelim dedim.

Ne olmuştu?

Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında şu iddiada bulunmuştu: “Kılıçdaroğlu’na ben bunu bir sene önce masa kurulurken söyledim. Üç gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral hanımla ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım.”

Bu iddiası tepki çekerken Okuyan, dün Kılıçdaroğlu’yla görüşmüş, çekilen eski fotoğrafları da yeni gibi paylaşarak “Bugün görüştüm” demişti.

Bu paylaşımın ardından İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu’nu şu sözlerle hedef almıştı: “Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!”

CHP ise Okuyan’ın partiyle ilişiğinin kesildiği duyurulmuştu.

1999-2022 arasında çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yapan Okuyan, sırasıyla MHP, Anavatan, tekrar MHP, Doğru Yol, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, Halkın Yükseliş Partisi, Vatan Partisi ve son olarak da CHP’ye üye olmuştu.