Defne belediye başkanı canlı yayında isyan etti: Duyun artık, bir çadır gönderemediniz!

Hatay’ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, henüz çadır talebinin karşılanmadığından yakındı.

Görsel: Halk TV

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken, bölge önceki günlerde de Hatay merkezli iki depremle sarsıldı. Yurttaşlar, henüz çadırlara dahi ulaşamadıklarını belirterek, tepkilerini dile getiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, henüz çadır sorunun çözülmediğini belirterek, “Nasıl olur da ‘Çadır sorununu çözdük’ diye ortada geziyorsunuz? Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim.“

Halk TV ana haber bültenine bağlanan İbrahim Güzel de bu sorunun henüz çözülmediğine dikkat çekti:

“Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri’ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter.”