TÜİK verisi ortaya koydu: Pandemide fazladan 217 bin ölüm oldu

MESUDE ERŞAN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’ndan Güçlü Yaman, TÜİK’in 2020, 2021 ölüm istatistiklerinin Covid-19 pandemisindeki fazladan ölümlerin 217 bin olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

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TÜİK’e göre 2019’da 435 bin kişi ölürken, 2020’de 507 bin 938, 2021’de 565 bin 594 kişi öldü. Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020’de 22 bin 136 iken, yaklaşık üç kat artarak, 2021’de 65 bin 198 oldu. İki yılda toplam 87 bin 334 insan bu nedenle öldü.

Ölüm nedenleri arasında Covid-19 enfeksiyonu 2020’de beşinci sırada yer aldı. O yıl ölen her 100 kişiden 4.4’ü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 2021’de Covid-19 ölüm nedenleri arasında dördüncü sıraya yükseldi. 2021’de ölen her 100 kişiden 11.5’i Covid-19’du.

Söz konusu fazladan ölüm sayısı (217 bin), vakaların tespit edildiği Mart 2020’den 2021 sonuna kadar gerçekleşen tüm ölümlerin, salgın öncesi üç yılın ortalamasıyla karşılaştırılmasıyla elde edildi. Hesaplama yöntemi, dünya genelinde salgındaki gerçek kayıpları hesaplamak için kullanılıyor. Bu sayıya hem direkt Covid-19’a bağlı ölümler hem de salgının yarattığı olağanüstü koşullardan kaynaklı ölümler (sağlık hizmetlerine erişimdeki problemler gibi) dahil.

Yaman’dan aldığımız bilgiye göre, eğer Mart 2020’den ve 2021 sonuna kadar olan dönemdeki ölümleri, sadece 2019’daki ölümlerle kıyaslarsak, 210 bin daha fazla insanın öldüğünü görüyoruz. Fakat önceki üç yılın kıyaslamasına göre yapılan hesaplama gerçeğe daha yakın. Çünkü tek bir yılda yaşanabilecek sıradışı artış ya da azalmaların hesaba etkisini azaltıyor.

Pandemi önlemleri Covid-19 dışı ölümleri azalttı

Dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta da salgın önlemleri sayesinde 2020 ve 2021’de Covid-19 dışı nedenlere bağlı ölümlerin azalması. Özellikle 2020-2021 kış döneminde hem Türkiye’de hem de dünyada solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ölümler ciddi oranda azaldı. Bu durum da düşünüldüğünde salgın kaynaklı ölümlerin, yukarıdaki sayılardan daha fazla olduğu söylenebilir. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2020’de 20 bin 881, 2021’de 61 bin 480 Covid-19 sebepli ölüm oldu. Bakanlık 31 Aralık 2021’de Covid-19 nedeniyle 82 bin 280 kişinin öldüğünü açıklamıştı. TÜİK’in son verisi rakamın çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

İki yıl beklendi, deprem gündeminde açıklandı

TÜİK diğer istatistikleri paylaşmayı sürdürürken, TTB ve ilgili uzmanlık derneklerinin tüm çağrılarına rağmen iki yıl ölüm istatistiklerini açıklamadı. Hatta yıllık ölüm istatistiklerini yayınlamadan Covid-19’a bağlı ölüm sayılarını açıklayan tek ülkeydi. Bu gizem, yüksek ölüm sayılarının gizlenmek istendiği şeklinde yorumlanmıştı.

Bu kadar bekleyen TÜİK, Türkiye’nin tüm dikkati 11 ili etkileyen ve hala yaraları sarılmayan depremlere yönelmişken sürpriz bir şekilde ölüm verilerini yayınladı.

Yaman da tam da bu nedenle ölüm sayılarının bugün açıklanmasının rahatsız edici olduğunu söyledi. TÜİK’in normalde haziran ayında istatistiklerini paylaştığını hatırlatan Yaman, “Şu anda çok uygun bir fırsat yakaladıklarını düşündüler herhalde. Deprem ölümlerinin konuşulduğu bir dönemde açıklandı. Deprem ölümlerinin yarattığı karışıklıkta bunları da araya sokalım, zaten on binlerce ölümden bahsediliyor diye faydacı bir yaklaşım gibi geldi bana” eleştirisinde bulundu.

‘Sağlık Bakanlığı ölümleri gizledi’

Yaman, Sağlık Bakanlığının ölüm sayılarını bildiği halde bu kadar yıl gizlediğini söyledi. Yaman, “Açıklanan TÜİK verileri, malumun ilanı aslında. Ölümler resmi olarak açıklananın üç katına yakın. İnternetteki belediye vefat verilerinden yaptığımız hesaplara yakın bir sonuç ortaya çıktı. Göz göre göre bize yalan söylediler. Ölümleri gizlediler.” dedi.

Öte yandan bakanlığın en son açıkladığı 14-27 Kasım 2022 verilerine göre ise pandemide toplam 101 bin 492 kişi hayatını kaybetti.