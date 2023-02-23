TÜİK, pandemiden sonra ilk defa ölüm istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Covid-19 pandemisinin ardından ilk defa ölüm verilerini açıkladı.

İstanbul’da bir gassal. (Fotoğraf: Reuters)

Buna göre 2019’da 435 bin kişi ölürken, pandemi başlangıç yılı 2020’de 507 bin 938 ve 2021’de 565 bin 594 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020’de 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699’unu erkekler, 8 bin 437’sini kadınlar oluşturdu.

Covid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508’ini erkekler, 2 bin 546’sını kadınlar oluşturdu.

Ölüm sayısı 2020’den yüzde 11,4 artarak 2021’de 565 bin 594 oldu. Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 65 bin 198 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın en son açıkladığı 14-27 Kasım 2022 verilerine göre pandemide 101 bin 492 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 17 milyon 42 bin 722 olarak kayıtlara geçti.

Üç yıldır açıklamıyordu

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hazırladığı Pandeminin İkinci Yılı Değerlendirme Raporu’na göre 11 Mart 2020-15 Mart 2022 tarihleri arasında, Covid-19 nedeniyle 274 bin fazladan kişi öldü. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre aynı tarihlerde toplam 97 bin insan öldü.

Her yıl haziranın üçüncü haftasında, bir önceki yıla ait ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini yayımlayan TÜİK verileri üç yıldır açıklamıyordu.

Sağlıkçılar ve halk sağlığı uzmanları hükümetin verileri düşük gösterdiğini, TÜİK’in de bu yüzden raporları açıklamadığını söylüyoyrdu.