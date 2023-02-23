Bakan Kurum: Denetime tabi olmayan binaların yüzde 98’i maalesef yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin “1999 öncesi yapılan mühendislik hizmeti almamış, herhangi bir denetime tabi olmamış yapıların maalesef yüzde 98’in yıkıldığını görüyoruz” dedi.

Murat Kurum. (AA)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken, bölge önceki günlerde de Hatay merkezli iki depremle sarsıldı.

Bakan Kurum, depremlerden etkilenen Adıyaman’da AA’nın Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kurum, yıkılan binalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde de gördüğümüz, yıkılan binaların yüzde 98’inin yapı denetim hizmeti almamış binalar olduğunu görüyoruz. 1999 öncesi yapılmış ve herhangi bir yapı denetim hizmeti almamış, mühendislik hizmeti almamış olduğunu görüyoruz.

Adana’da bu oran yüzde 96,7 yıkılan binalar, yapı denetim hizmeti almamış, Adıyaman’da yüzde 96,2 1999 öncesi yapılmış. Gaziantep’te yüzde 96,7, Hatay’da yüzde 97,7, Kahramanmaraş’ta yüzde 96,2, Malatya’da yüzde 98,6, Osmaniye’de yüzde 98,6 yapı denetim hizmeti almamış binaların yıkılma oranı. Yani 1999 öncesi yapılan yapılar, binada oturan vatandaşlarımız için bir tehdit ki envantere baktığınızda bina sayısı olarak da ciddi bir sayı var.

Yeni yapılan binalar içinde de ağır hasarlılar var ama ancak yıkılanların oranının yüzde 2. Buradaki veriler bize şunu gösteriyor: 1999 öncesi yapılan yapıların yüzde 98’inin yıkıldığını net bir şekilde gösteriyor. Toplam 2 milyon 535 bin yapının tespiti yapılmış. 1999 öncesi inşa edilen yapı 1 milyon 191 bin. Yani yüzde 48’i 1999 öncesi yapılmış. Bu da ne demek? Yüzde 52’si de bizim getirmiş olduğumuz yapı denetim sistemiyle, deprem yönetmeliğiyle, biliyorsunuz 1999 sonrası yapı denetim sistemini, yeni deprem yönetmeliklerini hayata geçirdik. Dolayısıyla yüzde 52’sini de güvenli hale getirdik. Tüm Türkiye’de bu oran yüzde 60’lara, 65’lere geldi. Yıkık bina sayısı 18 bin 150. Bunların 1999 için olanı 17 bin 588. Sadece 562 yeni bina yıkılmış. Dolayısıyla 1999 öncesi yapılan mühendislik hizmeti almamış, herhangi bir denetime tabi olmamış yapıların maalesef yüzde 98’in yıkıldığını görüyoruz.”