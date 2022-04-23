Akşam Postası / 23 Nisan 2022

Bugün 23 Nisan… 102’nci yıl kutlu olsun!

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıldönümü.

‘Öteki 23 Nisan’: Üç ayda altı çocuk iş cinayetinde öldü, 65 çocuk istismar edildi

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun yayımladığı 23 Nisan 2022 çocuk raporuna göre bu yılın ilk üç ayında altı çocuk iş cinayetinde öldü, sekiz çocuk erkekler tarafından katledildi.

İktisatçılar hesapladı: Asgari ücret 5 bin, emekli ikramiyesi 2 bin TL olabilirdi

İktidardan emekli ikramiyelerine zam çıkmadı. Ancak kamu kaynaklarının nereye aktarılacağının iktidarın tercihi olduğunu belirten iktisatçılar, “Kaynaklar verimsiz projelere gidiyor” dedi.

‘Adayım Kılıçdaroğlu’ diyen İmamoğlu: Kendimi de taca atmıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu tekrarlarken “İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda iki genel müdür görevden alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu ve Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gazeteciliğin ruhuna El Fatiha: Uydurma haberi sorgulamadan yayımladılar

Slot adlı medya kuruluşu hazırladığı sahte haberi belli başlı birçok haber sitesinde yayımlatmayı başardı.

Akademisyen Saraçoğlu: Sığınmacıların siyasi maliyetini AKP artık taşıyamıyor

Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göç, hem iktidarın hem muhalefetin çıkışlarıyla yeniden gündeme oturdu.

Merkez Bankası’ndan ticari krediler için ‘zorunlu karşılık’ hamlesi

Merkez Bankası, ticari krediler için ‘zorunlu karşılık’ adımı attı. 1 Nisan’dan itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10’u kadar zorunlu karşılık tesis edilecek.

Enflasyon ‘performansı’ bir türlü memnun etmiyor: TÜİK’e yeni başkan yardımcısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) açık olan başkan yardımcılığına Fatih Şahin atandı.

Cüneyt Çakır bu haftaki atamayı onaylamak için son ana kadar beklemiş

Türkiye Futbol Federayonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen hakem Cüneyt Çakır’ın, bu hafta Antalyaspor-Kayserispor maçına atandığına dair kararı son ana kadar onaylamadığı ortaya çıktı.

Ebeveyn ölümüne sebep olan sarhoş sürücü, geride kalan çocuğa nafaka verecek

ABD Tennessee Senatosu, geçtiğimiz hafta oybirliğiyle aldığı kararda, ebeveynin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan sarhoş sürücünün, geride kalan çocuğun bakım masraflarını üstlenmesini öngören yasa tasarısını onayladı.