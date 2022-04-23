Gazeteciliğin ruhuna El Fatiha: Uydurma haberi sorgulamadan yayımladılar

Slot adlı medya kuruluşu hazırladığı sahte haberi belli başlı birçok haber sitesinde yayımlatmayı başardı.

Fotoğraf: Youtube

‘Türkiye’de gazeteciliğin geldiği içler acısı durumu belgelemek adına’ deneysel bir çalışma yürüttüklerini belirten Slot ekibi, sahte haber hazırlama sürecini ‘Memleket Medyası’ başlıklı bir videoyla anlattı.

Slot’un videoyu duyurduğu paylaşımda “Sahte bir haber hazırlamamıza rağmen, maalesef haberimizin kolayca yayınlanabildiğine şahit olduk. Türkiye medyasının trajikomik durumunu anlatan ‘Memleket Medyası’ yayında” dendi.

Ödülü Hitchcock verdi

Sahte haberde Sundance Film Festivali’nde bir Türk ekibinin aldığı ödül anlatılıyordu.

Haberde sahte ‘içeriği’ kuvvetlendirmek adına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Alman çalıştırıcısı Jurgen Klopp’un ismi ‘ABD’li aktör ve Sundance Enstitüsü’nün kurucusu’ olarak kullanıldı. Aslında enstitünün kurucusu ABD’li aktör Robert Redford’dı. Ayrıca, Türk ekibin ödülü 32 yıl önce ölen İngiliz yönetmen Alfred Hitchcock’un elinden aldığı belirtildi. Ödülünse Sundance Film Festivali’nde olmayan mockumentary (alaycı belgesel) kategorisinde verildiği kaydedildi.

‘Haber’, Habertürk, TELE1, T24 gibi haber sitelerinde advertorial (haber görünümlü reklam) olarak yayımlandı.

Sahte haber şöyle: “ABD’nin Utah eyaletinde, Sundance Enstitüsü tarafından düzenlenen Sundance Film Festivali ödül töreninde, bir ödül de bir Türk ekibine gitti.

ABD’li aktör Jürgen Klopp’un kurucusu olduğu enstitünün en iyi Mockumentary Ödülüne, Slot Medya ekibi layık görüldü. Tolga Karaçelik’in 2018 yılında kazandığı ödülün ardından, Türkiye için bir kez daha gurur vesilesi oldu.

Özellikle son yıllarda yaptığı Mockumentary’ler ile öne çıkan Slot Medya’nın ödülü kazanması, film çevrelerinde sürpriz yaratmadı.

Ödülünü Alfred Hitchcock’un elinden alan Slot Medya yönetmeni Ümit Oktay Aymelek, şunları söyledi: ‘Açıkçası ödül bizim için sürpriz değildi. Kelebekleri izledikten sonra daha iyisini yapabiliriz dedik ve öyle de oldu. Bu ödülü usta gazeteci Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünde almamız vesilesi ile tüm gerçek gazetecilere aramağan ediyorum. Başından sonuna kadar emek verip destek olan herkese teşekkür ederiz.’“

‘Kolayca yayımlattık’

Slot Medya yönetmeni Ümit Oktay Aymelek gerçeğin ortaya çıkmasından sonra şöyle konuştu: “Türkiye’de haberciliğin geldiği içler acısı durumu belgelemek adına deneysel bir maceraya atıldık ve sahte bir haberle Sundance Film Festivali’nde ödül aldığımızı duyurduk.

Yaptığımız haberi tamamen tutarsızlıklarla dolu bir metinden oluşturduk. Ne festival tarihi, ne organizatörler ne de ödül verenler gerçekti.

Özetle sahte bir haber hazırlamamıza rağmen haberimizi ülkemizde yüzbinlerce takipçisi olan haber kuruluşlarında kolayca yayınlatabileceğimize şahit olduk.”