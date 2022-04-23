The Guardian, Emir Taha’yı ‘takibe aldı’

Britanya’nın prestijli gazetesi The Guardian’dan Ammar Kalia, 70’lerde funk ve psikedelik rock ezgileriyle dünya müziğine ilham veren Türk popunun bugünlerde yine ‘heyecan verici ve deneysel’ bir süreçten geçtiğini anlattı. 25 yaşındaki müzisyen Emir Taha’yı öne çıkardı.

Emir Taha şarkılarında R&B ile sazı birleştiriyor. (Fotoğraf: Instagram)

Gazete, Emir Taha’nın, 2020’de ilk albümü ‘Hoppa’yı çıkardığını, ardından Türk trap yıldızı ‘BEGE’nin hit olan ‘BGS’ adlı teklisinde yer aldığını belirttikten sonra, yorumculuğunu şöyle tanımladı: “Omar Apollo ve Rosalía gibi, çok dilli ve derin bir R&B tarzını kullanan Taha’nın fısıltılı falsetosu, telli saz ve ud melodileriyle birleşince ortaya bir ‘gece yarısı itirafçısı’ çıkıyor.”

The Guardian, Emir Taha’nın müziğini şöyle anlattı: “Geleneksel Türk enstrümantasyonunu çağdaş bestelerle incelikli ve zorlamasız bir şekilde harmanlayarak, Londra ve Los Angeles’ta yaşadığı dönemleri ve Türkiye’deki çocukluğunu yansıtıyor.”

Sanatçının NME’ye verdiği röportajı da alıntılayan yazıda, şunlar dendi: “İki dünyanın çarpışmasında bir sihir buldum. Türkçe’de bir şeyi sonucunun nafile olduğunu bile bile yapma anlamına gelen ‘Lades’ adlı single’ı , minimal gitar melodisi üzerinden kalp kırıklığının nüanslarını araştırıyor. Umalım ki Taha, gelecekte de farklı müzikal dünyaların kesişimlerini araştırsın.”

The Guardian, müzisyenin önümüzdeki 18 Mayıs’ta Londra’da The Waiting Room’da konser vereceğini de yazdı.