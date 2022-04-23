Enflasyon ‘performansı’ bir türlü memnun etmiyor: TÜİK’e yeni başkan yardımcısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) açık olan başkan yardımcılığına Fatih Şahin atandı.

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Bağımsız sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından enflasyonu düşük hesapladığı için eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), iktidar tarafından ‘yeterince düşük’ enflasyon verisi göstermediği için tepkiyle karşılandığı iddia ediliyordu.

TÜİK’te ocakta Sait Erdal Dinçer başkanlıktan alınmış yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı. Marttaysa başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alınmıştı.

Erdoğan ‘performansı’ yeterli bulmadı

Başkanlık sistemine geçiş sonrası enflasyon verilerine ilişkin ilk tartışma Eylül 2018’de enflasyonun beklentilerin çok üzerinde açıklanması sonrası dönemin TÜİK başkan yardımcısı Enver Taştı’nın görevinden alınmasıyla başladı.

Nisan 2019’da Mehmet Aktaş görevden alınırken, yerine getirilen Yinal Yağan da 2020 mayısına kadar dayanabildi.

Yağan’ın yerine getirilen Muhammed Cahit Şirin’se 2021’in şubatında görevden alındı.

Yeni kararla başkan Sait Erdal Dinçer görevden alınırken yerine Erhan Çetinkaya atandı. Böylelikle Dinçer bir seneyi doldurmadan görevden alınmış oldu.

Bu süre zarfında kurumda üst ve alt düzeylerde de bazıları görevden alındı.

Haziran 2020’de TÜİK’in Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alındı.

2021 ağustosunda da üç başkan yardımcılığına yeni isimler atandı.

Bir atama daha

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre kurumda açık bulunan başkan yardımcılığına Fatih Şahin atandı.