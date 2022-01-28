Adalet bakanı değişti: Abdulhamit Gül gitti, selefi Bozdağ yeniden görevde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti. Yerine eski bakan Bekir Bozdağ atandı.

2017’deki devir teslim töreni… (Fotoğraf: Bakanlık)

Atama kararlarını içeren Resmi Gazete’nin yeni sayısı gece yarısı yayınlandı.

Buna göre Gül’ün ‘görevden af talebi’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Bakanlık koltuğuna, daha önce bu görevi yapan Bozdağ atandı. Gül, 19 Temmuz 2017’de Bozdağ’dan bakanlığı devralmıştı.

Bozdağ, 25 Kasım 2015-19 Temmuz 2017 ile 26 Aralık 2013-7 Mart 2015 tarihlerinde iki kez bakanlık yapmıştı.

Eski bakan, Twitter’dan şunları yazdı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum.”