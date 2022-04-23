‘Adayım Kılıçdaroğlu’ diyen İmamoğlu: Kendimi de taca atmıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu tekrarlarken “İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında” dedi.

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Parlamenter sistem mutabakatı açıklayan altı muhalefet partisi, seçimlerde daha fazla milletvekili çıkarabilecek senaryolar üzerinde de çalışıyor. Bu partiler şu ana kadar seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını açıklamadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini söylemesi sonrası adaylık tartışmaları hızlanmıştı.

Yavaş bu açıklamalardan ‘rahatsız’ olduğunu belirtmişti. Siyaset kulislerine göre en güçlü aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gözükse de anketlerde İmamoğlu da öne çıkıyor.

Sözcü’den Özlem Güvemli’ye konuşan İmamoğlu, adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek altılı masaya vurgu yaptı.

Diğer yandan İmamoğlu, bu süreci İBB başkanı olarak dışarıdan izlemeyeceğini de ekledi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye’nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. Altılı masa. Bu masa demokrasi adına genişlemeli. İlla ittifak kavramıyla demiyorum, daha büyümeli. Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye bunlara odaklanmalı. Bunlara odaklanan bir siyasi akıl şu an var. Çok büyük bir emek veriliyor. Bu emeğin en birinci şahsiyeti CHP’nin genel başkanı, genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’dir ve diğer liderlerdir. Bunu saygıyla heyecanla takip ediyorum. Bence bu safhada tartışılmalı.

‘Adayım genel başkanım’

*Partim var benim, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sanki ilk kez söylemişim gibi de davranılıyor. Hayır aslında defalarca söyledim ama insanlar bunu duymak istemiyor. 1,5 senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1,5 sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor. Topluma da, siyasi akla da zarar veriyor. Bir CHP’liye kim olsa sorsanız ilk sözü elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesinin ister. Ben de CHP’liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Ortada bir ittifak, altılı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum.

‘Süreci uzaktan izleyemem’

*Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45’inin döndüğü İstanbul’da süreci uzaktan izleyen olamaz. Sürece en çok katkıyı sunan, en çok bilgiyi sunan, en çok motivasyonu sunan kimlik olmak zorunda. İstanbul’da iyi şeyler olursa, güzel işler yapılırsa, insanlar mutlu olursa Türkiye de iyi olur. Önümüzdeki seçim bir o kadar başarılı olur. Bu, sadece İstanbul başarılı olursa ittifak kazanacak anlamına gelmiyor. Ankara başarılı olursa bu ittifak başarılı olacak ya da İzmir ya da Adana, Mersin, Antalya, Hatay…

‘Sürecin en sağlam neferi olmak istiyorum’

*Hepimiz bu mesuliyeti taşıyoruz. 11 büyükşehir belediye başkanı bunun en temel motivasyon olduğunun farkında. Sıkı bir 11’imiz var, iyi bir takımız. Ben bu sürecin en sağlam kalesi, en sağlam neferi olmak istiyorum. Ve ülkemizin kazanmasını istiyorum. Bu kazanım bu seçimle ve rejimin değişmesiyle ülkesinin insanlarına umut vermesiyle olağanüstü bir ikinci yüzyıl başlangıcının olmasını istiyorum. Benim tek gündemim bu.