‘Öteki 23 Nisan’: Üç ayda altı çocuk iş cinayetinde öldü, 65 çocuk istismar edildi

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun yayımladığı 23 Nisan 2022 çocuk raporuna göre bu yılın ilk üç ayında altı çocuk iş cinayetinde öldü, sekiz çocuk erkekler tarafından katledildi.

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23 Nisan’ın ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kutlandığı Türkiye’de 2021 itibariyle 22,7 milyon çocuk bulunuyor. Çocukların toplumdaki oranı yüzde 26,9. Ancak ekonomideki kötü gidişat nedeniyle çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aile sayısı giderek artıyor.

Diken’e konuşan Hacer Foggo, konuyla ilişkili şunları söylemişti: ”Yatağa aç giren bir çocuğun okulu bırakma ihtimali, tok giren çocuktan daha yüksektir, yatağa aç giren ve bu açlık durumu kronikleşen çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle devredilen yoksulluk döngüsünden çıkma ihtimali neredeyse hiç yoktur, yatağa aç giren çocuğun yetişkin olduğunda hem kendisi hem de kendi çocuklarının kronik hastalıklarla mücadele edeceği bir hayatı olacaktır ve mutsuz bir insan olacaktır”.

‘1049 çocuktan dörtte biri çok düşük kiloda’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından 23 Nisan için hazırlanan raporda, Türk Aile Hekimleri Dergisi’nde 2021’de yayımlanan çalışma verilerine atıfla şunlar yazıldı: “Altı ila 19 yaşında 1049 çocuk üzerinde inceleme yapılmış, 536 erkek ve 513 kız çocuğunun obezite, hipertansiyon ve kansızlığa ilişkin değerleri ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 1049 çocuktan dörtte biri çok düşük kilolu. Çalışmada, çocukların aynı zamanda potansiyel kalp hastası olduğu da vurgulandı ve özellikle kız çocuklarının tamamına yakınının kansızlık sorunu yaşadığı, büyüme ve gelişme sorunları bulunduğu saptandı.”

Çalışmada yer verilen bazı raporlar şöyle:

‘Çocuklar şiddete maruz bırakıldı’

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 2020 raporunda, salgın sürecinde 0-18 yaş grubu çocuğu bulunan hanelerin yüzde 19,3’ünde çocukların şiddete maruz bırakıldığı belirtildi. Araştırmaya katılan kişiler, çocukların yüzde 12’sinin dijital şiddete, yüzde 7,5’nin fiziksel şiddete, yüzde 2,7’sininse cinsel şiddete maruz bırakıldığını aktardı.

‘2021’de 208 çocuk istismara maruz bırakıldı’

Raporda, çocuklara yönelik şiddete ilişkin de şu bilgilere yer verildi: “2021’de en az 34 çocuk, erkekler tarafından öldürüldü, 208 çocuk istismar edildi. 2022’in ilk üç ayındaysa en az sekiz çocuk erkekler tarafından öldürüldü, 65 çocuk istismar edildi.”

’41 çocuk işçi hayatını kaybetti’

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2021’de 14 yaş ve altında 21 çocuk işçi, 15 – 17 yaş aralığında 41 çocuk/genç işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu yılın ilk üç ayındaysa en az altı çocuk işçi yaşamını yitirdi.

‘1584 çocuk cezaevinde’

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de 12-18 yaş arasında 1066’ı tutuklu, 518’i hükümlü olmak üzere toplamda 1584 çocuk kendi yargılamaları sürdüğü için cezaevinde. Ayrıca sıfır-altı yaş arasında 345 çocuksa annelerinin yargılamaları dolayısıyla cezaevlerinde bulunuyor.