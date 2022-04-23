Büyükçekmece’de trafikte tartıştığı sürücüye saldıran iki zanlı tutuklandı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi döven iki şüpheli tutuklandı.
Dün dolaşıma girerek sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, aracında eşi ve çocuğu da bulunan H.S.’nin saldırı sonucu yüzünden yaralanması, yurttaşların da şüphelilere tepki göstermesi yer aldı.
Polis, görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tehlikeli şekilde araç kullanan sürücü Ercan D.’nin, H.S.’nin kullandığı aracın önüne kırarak ani fren sonucu kazaya sebep olduğunu, tartışmada Ercan D. ve yanındaki Yunushan E.’nin H.S.’yi dövdükten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi.
Bunun üzerine Ercan D. ve Yunushan E. evlerinde gözaltına alındı.
İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Ercan D. ve Yunushan E. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.