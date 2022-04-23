Görüşmeleri pornoyla basan hacker’lar nedeniyle Zoom milyonlar ödeyecek

Pandemiyle birlikte başlayan videolu Zoom görüşmeleri, toplantıları uygunsuz görüntülerle basan hackerları da beraberinde getirdi. Zoom’a açılan toplu davada şirket bir kilise grubu dahil mağdurlara rekor miktarda ödeme yapmayı kabul etti.

Fotoğraf: Zoom

Pandeminin ilk dalgalarında alınan önlemler kapsamında iş, eğitim ve sosyal hayatın eve taşınmasıyla yaygın şekilde kullanılmaya başlanan Zoom uygulaması hacker’ların hedefi haline gelmişti. Hackerlar tarafından ele geçirilip ‘istenmeyen‘ görüntüler yayınlanan Zoom görüşmeleri o kadar yaygın hale geldi ki bu eyleme bir isim bile verildi: ‘Zoombombing‘.

İşte bu ‘Zoombombing’ mağdurlarıyla varılan uzlaşma anlaşmasın kapsamında Zoom kullanıcılarına 85 milyon dolar tazminat ödeyecek ayrıca bazı güvenliği iyileştirmek ve kullanıcı verilerini korumak gibi alanlarlarda değişikliğe gidecek.

Anlaşmaya götüren hukuki süreç California merkezli şirketin kullanıcılarının mart ve mayıs 2020 arasında gizlilik ve güvenliklerini ihlal edildiği şikayetiyle açtıkları 14 toplu davaya dayanıyor.

Mayıs 2020’de yaşanan bir olayda, San Francisco’daki Aziz Pavlus Lüteriyen Kilisesi çoğu ileri yaşta katılımcılardan oluşan İncil çalışma grubuyla görüntülü konuşma düzenliyordu.

Görüşmenin 42’nci dakikasında bilgisayar ekranları ele geçirildi ve kontrol tuşları devreden çıkarılarak çocuk istismarının da olduğu pornografik video yayınlanmaya başladı.

Toplantıyı düzenleyen kişi hacker’ı görüşmeden çıkaramadı, katılımcılardan görüşmeden ayrılmasını ve tekrar katılmalarını istedi. Ancak hacker ikinci kez yine pornografik görüntülerle ele geçirdi. Dava dosyasına göre katılımcılar olay nedeniyle travmatize oldu.

Nisan 2020’de yaşanan bir başka olayda, Oakland’daki Oak Life Kilisesi’ndeki sanal Pazar ayinlerine Zoom üzerinden katılan katılımcılara hacker’lar tarafından çocuğun cinsel istismarı görüntüleri izletildi.