ABD’de ebeveyn ölümüne sebep olan sarhoş sürücü, geride kalan çocuğa nafaka verecek

ABD Tennessee Senatosu, geçtiğimiz hafta oybirliğiyle aldığı kararda, ebeveynin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan sarhoş sürücünün, geride kalan çocuğun bakım masraflarını üstlenmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

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Önceden ‘Bentley Yasası’ olan tasarının adı ‘Ethan, Hailey ve Bentley Yasası’ olarak değiştirildi. Yasa adını, kazada ebeveynini kaybeden çocuklardan alıyor. Yasaya göre makul miktarda nafaka çocuğun mali ihtiyaçlarına, hayatta kalan ebeveynin veya devletin mali kaynaklarına ve çocuğun alışkın olduğu yaşam standardına göre belirlenecek.

NBC’nin haberine göre yasanın özetinde şu detaylar yer alıyor: “Bu yasa tasarısına göre, bir sanık, ‘sarhoşluk sebebiyle araçla adam öldürmekten veya ağırlaştırılmış araç cinayetinden’ hüküm giymişse ve suçun mağduru küçük bir çocuğun ebeveyniyse, ceza mahkemesi sanığın, kurbanın her çocuğuna 18 yaşına gelene kadar bakım tazminatı ödemesine hüküm vermelidir.”