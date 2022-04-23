Cüneyt Çakır bu haftaki atamayı onaylamak için son ana kadar beklemiş

Türkiye Futbol Federayonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen hakem Cüneyt Çakır’ın, bu hafta Antalyaspor-Kayserispor maçına atandığına dair kararı son ana kadar onaylamadığı ortaya çıktı.

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TFF, Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır’ın da bulunduğu çok sayıda hakemi Süper Lig devam ederken bu ayın başında listeden çıkarmıştı. Hakemler, kararın iptali için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

Başvuruyu inceleyen Tahkim Kurulu, 18 hakem ve üç gözlemcinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından el çektirme kararını bozmuştu. MHK yetkilileri kararı tanımadıklarını ve bu hakemlere görev vermeyeceklerini açıklamıştı.

Kararın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gibi isimler istifa etmişti.

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik ilk görev atamasında Cüneyt Çakır’a, Antalyaspor-Kayserispor maçını verdi. Ancak bu atamanın perde arkasında, çözülmesi 10 saate yakın süren bir sorun yaşandığı ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre MHK’nın kullandığı sistemde aldığı görevi onaylaması gereken Çakır, bir türlü onay butonuna basmadı.

Çakır’ın birlikte görev yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un kendisiyle beraber Antalyaspor-Kayserispor maçına atanmaması nedeniyle onay vermediği, MHK’nınsa hakemi, “Seni bekliyoruz” diye uyardığı belirtildi.

Çakır, yardımcılarını istediğini MHK’ya bildirdiği, konunun TFF yönetimiyle de paylaşıldığı belirtildi.

Yönetimin MHK’ya “Konuyu siz kamuoyuna açıklarsınız. Kendisi bilir” diye mesaj gönderdiği, MHK Başkanı Sabri Çelik’in bunun üzerine Çakır’la bir kez daha görüştüğü kaydedildi. Krizin büyümesini istemeyen Çakır’ın perşembe saat 21:57’de onay verdiği belirtildi.

10 saatlik sürecin ardından saat 22:00 sıralarında Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü hafta hakemleri kamuoyuyla paylaşıldı.