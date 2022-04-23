Merkez Bankası’ndan ticari krediler için ‘zorunlu karşılık’ hamlesi

Merkez Bankası, ticari krediler için ‘zorunlu karşılık’ adımı attı. 1 Nisan’dan itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10’u kadar zorunlu karşılık tesis edilecek.

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Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel olarak nisanda yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

MB, faiz kararını açıkladığı metinde ‘makro ihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirileceği’ ifadelerine ilk kez yer vermişti.

Merkez Bankası makro ihtiyati politikaları ‘oluşması muhtemel sistemik finansal risklerin sınırlanması/önlenmesi amacıyla uygulamaya konulan, geleneksel makroekonomik politikaları tamamlayıcı nitelikteki araçlar’ diye tanımlıyor.

Bu kapsamda MB zorunlu karşılık düzenlemesinde gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre 1 Nisan 2022’den itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10’u oranında zorunlu karşılık ayrılacak.

Zorunlu karşılık aşağıdaki kredi türlerini kapsamayacak:

KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler

Esnaf kredileri

İhracat ve yatırım kredileri

Tarımsal krediler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler

Kurumsal kredi kartları

Mali kuruluşlara kullandırılan krediler.

Yüzde 20’nin üzerindeki kredi büyümesi için de karşılık ayrılacak

Ayrıca 31 Mayıs 2022 itibariyle 31 Aralık 2021’egöre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılığı altı ay boyunca tesis etmesine karar verildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan, yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır.”