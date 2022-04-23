Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tufan Türenç bu sabah Ankara’da yaşamını yitirdi. Türenç, kalp rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Türenç’in cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başsağlığı mesajı yayaımladı: “Değerli meslektaşımız Tufan Türenç’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem habercilikte hem gazete yöneticiliğinde başarılı çalışmalarıyla hizmet veren Tufan Türenç’in ailesinin, gazeteci üyemiz eşi Pınar Türenç’in, sevenlerinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz.”

TGC: Tufan Türenç’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz https://t.co/qsueKDq914 pic.twitter.com/X2cmFWV6R4 — TGC (@TGCTr) April 23, 2022

Tufan Türenç kimdir?

1945 yılında Bursa’da doğdu. Daha sonraları Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne dönüşecek olan İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdi. Öğrenciyken, Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak mesleğe başladı. Milliyet’te polis muhabirliği, daha sonra da olay muhabirliği yaptı. 1973 yılında Abdi İpekçi’nin yardımcısı Turhan Aytul’un ısrarı üzerine yazıişlerine geçti ve editörlüğe başladı. Kısa süre sonra yazı işleri müdürlüğüne getirildi.

Milliyet’te 18 yıl çalıştıktan sonra, Güneş Gazetesi’nde iki yıl yazıişleri müdürlüğünü yürüttü. Daha sonra Hürriyet’e geçerek yaklaşık 30 yıla yakın yazıişleri müdürlüğünü ve köşe yazarlığını sürdürdü.

Hürriyet 2018’de Demirören grubuna satılmadan bir hafta önce gazeteden ayrılarak emekli oldu. Fiili gazetecilik yapmamaya karar vererek, kitap çalışmalarına devam etti.

Tufan Türenç’in beş kitabı çıktı. Son hazırladığı kitabı da 2020’de basıldı.

‘Sürekli basın kartı’ sahibi olan Tufan Türenç gazeteci Pınar Türenç’le evliydi.