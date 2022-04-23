Milyonlar merak ediyor, Güney Kore tartışıyor: BTS üyeleri askere gitmeli mi?

Güney Kore ekonomisi için milyarlarca gelir sağlıyorlar. Ülkenin kültürel dönüşümüne büyük katkıları var. Peki Jin, Jimin, V, RM, J-Hope, Suga ve Jungkook, fenomen K-pop grubu BTS’in yedi üyesi sahne kostümlerini çıkarıp asker üniformalarını giymeli mi?

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Ülkenin yeni seçilmiş devlet başkanının koltuğu devralmasına üç haftadan kısa bir süre kala bir tartışma alevlendi: Eğer mümkünse kim zorunlu askerlik görevinden muaf tutulmalı? Üstelik istikrasız komşu Kuzey Kore ile olası bir çatışma durumunda hazırlıklı olunması gerektiği yine gündemdeyken…

Yaklaşık iki yıl sürüyor

Grubun geniş kitlelerce sevilmesine rağmen Güney Koreliler yakında meclis gündemine gelecek hepsi 20’li yaşlarında olan müzisyenlere yaklaşık iki yıl süren zorunlu hizmetten muaf tutulması planları karşısında ikiye bölünmüş durumda. Burada dikkat çekilen konu ülkenin uluslararası ününe sağladıkları katkıları.

Dünya çapında 30 milyondan fazla albüm satan, iki kez Grammy ödüllerine aday olan, Britanya ve ABD’de müzik listelerinde zirveye oturan grupla ilgili 2020’den bu yana zorunlu hizmetten muaf tutulmalarıyla ilgili spekülasyonlar dönüyor.

30 yaşa kadar erteleme izni

O yıl, önümüzdeki ay başkanlık görevinden ayrılacak olan Moon Jae-in, şarkıcılara K-pop profilini yükselttikleri için teşekkür ederken, meclis pop yıldızlarının kültür bakanlığının izniyle zorunlu ulusal hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir yasa çıkardı.

Güney Kore, kısa süre önce uzun menzilli balistik füze denemelerine yeniden başlayan Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı ülkeyi savunmak için 18-28 yaşları arasındaki tüm sağlıklı erkeklerin en az 18 ay orduda hizmet vermesini şart koşuyor. Yoon, birçok kişinin işlerinden iki yıl uzaklaşma zorunda kalmaktan rahatsız olduğunun bilinciyle asker maaşlarını artırma sözü verdi.

Bazı istisnalar var

Mevcut yasaya göre, yalnızca Olimpiyat ve Asya Oyunları madalya sahipleri ve dünya çapında tanınan ödüllü klasik müzisyenler, muaf tutuluyor ya da alternatif kamu hizmeti yapmalarına izin veriliyor. Bu isimler arasında arasında Uluslararası Chopin Piyano Yarışmasını kazanan ilk Koreli piyanist Cho Seong-jin ve Tottenham santrafor oyuncusu Son Heung-min yer alıyor. Heung-min 2018 Asya Oyunları’nda Japonya’yı yenerek altın madalya kazandıktan sonra Güney Koreli takım arkadaşlarıyla birlikte muafiyet aldıktan sonra üç haftalık bir hizmet yaptı.

BTS, 26 orta ölçekte şirkete eşdeğer

Şimdi de pop yıldızlarını ülkeye büyük katkılarının tanınması için bir değişiklik yapılmasını talep eden hareket hızla büyüyor. Hyundai Araştırma Enstitüsü tarafından 2018’de yayınlanan bir rapora göre, BTS tek başına Güney Kore ekonomisi için yıllık 3.54 milyar dolardan daha fazla değere sahip. Bu 26 orta ölçekte şirketin katkısına eşdeğer. Rapera göre bir önceki yıl 800 bin turistin ülkeyi ziyaret etme sebebi BTS’ti.

Sınır dışı edilen oyuncu

Anketler, Güney Korelilerin çoğunun BTS için zorunlu askerlik hizmetine yerine bir alternatifi desteklediğini gösterse de bazıları, net yönetmelikler olmadan yasadaki bir değişikliğin daha az hak eden ünlüler tarafından istismar edilebileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Kuzey Kore’yle teknik olarak hala savaşta olan Güney Kore askerlik hizmetinden ‘yırtmaya’ çalışan ünlülere sıcak bakmıyor. Yoo Seung-jun olarak da bilinen oyuncu ve şarkıcı Steve Yoo, askere alınmadan aylar önce, 2002 yılında ABD vatandaşlığına geçerek zorunlu askerlikten kaçtıktan sonra sınır dışı edildi ve ülkeye girmesi yasaklandı.

İstismar edilebilir

Observer’a konuşan 32 yaşındaki bir ofis çalışanı Choi Hyung-seok, tüm Güney Koreli erkeklerin ‘ulusal savunma yükümlülüklerini yerine getirme görevi olduğunu’ söylüyor: “BTS’nin ulusal prestij sağladığı doğru ancak ulusal prestijin ne olduğunu değerlendirme standartları çok belirsiz. Ünlü şarkıcılar, BTS başta olmak üzere askerlikten muaf tutulursa, muhtemelen birçok istismar eden olacaktır. Erkek ünlülerin hem işlerini yapabilmeleri hem de ülkeye hizmet edebilmeleri için biraz esneklik sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

Seul’de bir üniversite öğrencisi olan Kim Jong-woo, muafiyeti desteklemekten ‘rahatsız’ hissettiğini kabul ediyor ancak sözlerini şöyle sürdürüyor: “BTS üyeleri ve Son Heung-min gibi insanlar 1,5 yıl boyunca biri piyade birliğinde ya ada bandoda hizmet vermek yerine kariyerlerine müzisyen veya sporcu olarak devam edebilirlerse bu Güney Kore’yi daha güçlü ve çekici kılar, ülkenin yumuşak gücünü artırır.”

Öte yandan muafiyet tanıması yükselen emlak fiyatları ve iş piyasası üzerindeki baskıyla mücadele eden, çoğu sıradaki devlet başkanına oy vermiş gencin dışlanmış hissetmesine neden olabilir.

Jin sene sonunda asker

Mevcut yasaya göre gerçek adı Kim Seok-jin olan BTS’in 29 yaşındaki şarkıcısı Jin’in bu yılın sonuna kadar askerlik görevine başlaması gerekiyor, 1993 ile 1997 yılları arasında doğan diğer altı üyeninse bir kariyerlerine odaklanmak için biraz daha zamanı var.

BTS’in üyeleri zamanı geldiğinde askerlik çağrısına yanıt vereceklerini daha önce belirtmişti. Ancak mecliste tartışılmayı bekleyen yasa tasarısı hakkında yorum yapmadılar.

Ajansları Hybe, milletvekillerine Moon’un görev süresi 10 Mayıs’ta sona ermeden önce karar verme çağrısı yaptı. Ajansın baş iletişim ofisi Lee Jin-hyeong, geçtiğimiz günlerde oylamayı geciktirmenin ‘sonsuz tartışma’lara neden olacağını söyledi.

Korea Herald’ın aktardığına göre “Umarım mesele yakında sonuçlandırılabilir” diyen Lee sanatçıların ‘sorunla başa çıkmakta zorlandıklarını’ ifade etti.