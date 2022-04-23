CERN’de yeniden ‘işbaşı’: Hedef ‘Kara Madde’nin sırrını çözmek

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcı, üç yıl süren bakım çalışmalarından sonra dün tekrar çalışmaya başladı. Yeni hedef, Kara Madde’nin sırrını deşifre etmek.

Fotoğraf: CERN

İsviçre ve Fransa sınırında yer alan, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten CERN, haberi kendi sitesinde duyurdu. En son 2012’de parçacık fiziğinde devrim niteliğinde olan ve yaygın olarak ‘Tanrı Parçacığı’ diye bilinen Higgs Bozon’u keşfedilmişti. Merkez, bundan sonraki araştırmalarını ‘Karanlık Madde’ ile ilgili sorular üzerinde yoğunlaştıracak.

Karanlık Madde nedir?

Bilim insanlarına göre, gözlemlediğimiz evrenin sadece yüzde 5’i bildiğimiz, anladığımız madde ve enerjiyle dolu. Galaksilerin hareketleri ise evrende henüz göremediğimiz saptayamadığımız, bildiğimizden farklı bir madde ve enerji olduğunu gösteriyor. Bilim insanlarının gözlemleri, evrenin yüzde 27’sinin Karanlık Madde yüzde 68’inin Karanlık Enerji olduğunu söylüyor.